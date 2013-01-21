"سرآلکس فرگوسن" از عملکرد کمک داور بازی با تاتنهام انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد یکشنبه شب تا واپسین لحظات بازی با تاتنهام با نتیجه یک بر صفر از میزبان خود پیش بود اما در وقت‌های تلف شده با اعلام پنالتی کمک داور، گل تساوی را دریافت کرد.

"سرآلکس فرگوسن" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: عملکرد خط نگهدار بسیار ضعیف بود و او در جایی که می‌توانست خطا بر روی وین رونی را پنالتی اعلام کند و تصمیماتی از این دست، این کار را نکرد.

وی افزود: من این کمک داور را از زمان بازی با چلسی خوب به یاد می آورم آنجا که دیدیه دروگبا سه متر توی آفساید بود اما او پرچم نزد. من از نحوه قضاوت کمک داور ناراحتم. فکر می کنم او روز بسیار بدی را پشت سر گذاشته است.