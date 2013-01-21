سید مجتبی موسوی مدیر امور حجم سازمان زیباسازی شهرداری تهران و مدیر نگارخانه برگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سی و یکمین نشست پژوهشی هنری که در گالری برگ برگزار میشود به موضوع نکوداشت توکل اسماعیلی معروف به "مش اسماعیل" هنرمند مجسمهساز اختصاص دارد که با حضور پرویز کلانتری و عبدالمجید حسینیراد برگزار میشود.
وی افزود: نمایش فیلم، آثار، عکس و اسناد این مجسمهساز از جمله برنامههای جنبی این نشست است. همچنین نمایشگاه آثار توکل اسماعیلی تا 11 بهمن ماه در محل نگارخانه برگ برپا خواهد بود.
مدیر نگارخانه برگ در پایان اشاره کرد: در این نمایشگاه آثاری از مجسمههای این هنرمند که از مجموعههای خصوصی و سایر موزهها جمعآوری شده است، به نمایش درخواهد آمد.
نمونهای از کارهای توکل اسماعیلی
سی و یکمین نشست پژوهشی هنر توسط سازمان زیباسازی شهر تهران و با همکاری نشریه تندیس سهشنبه (3 بهمن ماه) از ساعت 16 تا 18در محل نگارخانه برگ میدان هروی، خیابان وفامنش، خیابان جمالی، عمارت عین الدوله برگزار میشود.
توکل اسماعیلی در سال 1302 در قزوین متولد شد و با مستخدمی در کارگاه مجسمهسازی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران توانست تجربههای مفیدی به دست آورد و در مدت کوتاهی کار در این رشته را آغاز کند.
کارهای او که بعدها به مش اسماعیل معروف شد، بیشتر با مفتول آهنی و جوشکاری اجرا میشد و به دلیل مهارت و ذوقی که داشت در کارگاه مجسمهسازی به دانشجوبان دانشکده نیز تعلیم میداد، گرچه رسما از هیات علمی یا مربیان دانشکده نبود.
آثار مش اسماعیل در دهه پنجاه با استقبال روبرو شد و مجموعهداران آثارش را خریدند و در گالریهای مشهور ایران و جهان نیز به نمایش درآمد.
مجسمههای او امروزه در پارکهای بزرگ تهران دیده میشوند و او سرانجام در روز هشتم آبان ماه سال 1373 در تهران درگذشت.
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