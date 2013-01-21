سقوط خودرو به اعماق دره 20 متری/ 4 کشته و زخمی نتیجه عدم وجود گارد محافظ

سرگرد محمد سعیدی در گفتگو با مهر از واژگونی یک دستگاه پژو 405 در گردنه حادثه خیز رودر این شهرستان خبر داد.

وی تصریح کرد: این حادثه شب گذشته و به دلیل سرعت بالا و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو حادثه روی داده است.

وی ادامه داد: به دلیل عدم وجود گاردریل و محافظ در جاده خودرو پس از انحراف به دره ای به عمق 20 متر سقوط کرده است.

سعیدی با اشاره به حادثه خیز بودن محور رودر خواستار رفع این نقطه حادثه خیز و بهسازی آن شد.

وی همچنین از عدم وجود امکانات درمانی مناسب در جریان تصادفات جاده ای انتقاد کرد.

گفتنی است؛ طی ساعات اخیر تعداد تصادفهای منجر به فوت در جاده های استان کرمان افزایش یافته است و در محور رفسنجان و راور نیز شاهد بروز تصادفات مرگبار بوده ایم.

