قرآن کتاب انقلاب اسلامی و محور حرکت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی دشتکی در اولین جلسه کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان زنجان افزود: قرآن کتاب آسمانی است که راه سعادت و خوشبختی را پیش پای همه مردم نهاده است و با تاسی از فرامین آن می توان به سعادت دنیا و آخرت رسید.

وی با بیان اینکه خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی و نقشه راهی را که برای نظام اسلامی طراحی شده برگرفته از قرآن و سیره اهل بیت(ع) است، اظهار داشت: کتاب نقشه راه انقلاب اسلامی، قرآن است و مردم ایران در اوایل انقلاب با قیام خود علیه طاغوت خواستار ایجاد حکومت توحیدی شدند.

حجت الاسلام دشتکی یادآور شد: آنچه که مردم ما را در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی به پیش می برد، قرآن است و این کتاب آسمانی، انقلاب اسلامی را نیز به پیروزی رسانده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه تمسک به قرآن و اهل بیت (ع) یک ضرورت اساسی است، گفت: هر موقع ما احساس کردیم که از آموزه های قرآنی فاصله گرفتیم، آن روز، روز افول ماست و تابلوی راهنمای همه بخش ها در هر موضوعی قرآن است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه هر روز باید در توسعه برنامه های قرآنی قدمهای جدی برداشت، یادآور شد: باید از شعار زدگی پرهیز کرد و با اجرای دقیق فرامین قرآنی به جامعه ایده آل اسلامی رسید.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در ظرف قرآنی به پیروزی رسیده گفت: باید امسال برنامه های قرآنی کمیته قرآن ستاد دهه فجر با یک جلوه خاص و پرمحتوا برگزار شود، به طوریکه برنامه های سایر کمیته ها را تحت تاثیر قرار دهد.

حجت الاسلام دشتکی تصریح کرد: هر سال کمیته قرآن با تشکیل جلسات مختلف تلاش می کند تا برنامه های ابتکاری موثری را برگزار نماید و امسال با توجه به حساسیت های موجود این برنامه ها در سطح گسترده تر برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: قرآن زبان مشترک جهان اسلام است و باید برای تبیین آن بیش از پیش تلاش کنیم و هدف انقلاب اسلامی تبیین اهداف قرآنی است.



وی با بیان اینکه قرآن کتاب انقلاب اسلامی و محور حرکت مردم ایران است افزود: ما باید با استفاده از شیوه های نو و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری برای سبک زندگی اسلامی و بهره گیری از قرآن کریم تغییر و تحول جدی در زندگی مردم به وجود آورد.