حملات جنگنده های فرانسوی ادامه دارد/پیشروی نیروها به سمت شمال مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تصاویر پخش شده از تلویزوین مالی حکایت از تحرکات شورشیان در شهر دیابالی دارد.

دیابالی در مرکز مالی، یکی از مهمترین پایگاه های گروه هایی است که فرانسه آنها را مرتبط با القاعده می داند.

این درحالی است که روز گذشته خبرهایی در مورد بمباران شهر تیمبوکتو و همچنین عققب نشینی شورشیان از شهر دیابالی منتشر شده بود.

ساکنان شهر دیابالی که در 350 کیلومتری باماکو (پاتخت مالی) قرار دارد اعلام کرده اند که بدنبال حملات جنگنده های فرانسوی به این شهر، شورشیان اقدام به تخلیه آن کرده اند.

در همین رابطه خبرهایی از پیشروی نیروهای افریقایی به سمت شمال مالی که در تصرف شورشیان است منتشر شده است.

فرمانده هان نظامیان فرانسوی و مالیایی که هم اکنون نیروهای خود را در شهر نیونو در نزدیکی دیابالی مستقر کرده اند از حرکت آرام آنها به سمت این شهر برای پاکسازی کامل آن خبر می دهند.

از سوی دیگر وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که حملات جنگنده های این کشور در مالی ادامه خواهد داشت.

آسوشیتدپرس در خبری در این رابطه می نویسد : هر چند شبه نظامیان محلی ادعا می کنند که کنترل شهر دیابلی را در دست دارند و شورشیان این شهر را ترک کرده اند اما با این وجود ما در مورد عدم حضور شورشیان در این شهر تردید داریم.

بر اساس اعلام وزارت دفاع فرانسه در 24 ساعت گذشته بالگردها و جنگنده های این کشور در مجموع بیش از 12 مورد حمله را در مالی انجام داده اند که نیمی از آنها برای منهدم کردن خودروهای شورشیان انجام شده اند.

براساس این گزارش، از جمعه دو هفته قبل فرانسه به بهانه مبارز با القاعده در آفریقا اقدام به لشکر کشی در مالی کرد و در این مدت نظامیانی از کشورهای غرب آفریقا نیز به ارتش مالی و نظامیان فرانسوی ملحق شده اند.