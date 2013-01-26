اولین رمان سپتیس در ایران زیر چاپ رفت

سیروس قهرمانی، مترجم این رمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کتاب مذکور مجوز نشر گرفته و زیر چاپ هم رفته است، گفت: محل وقوع حوادث این رمان لیتوانی و زمان آن جنگ جهانی دوم است.

وی افزود: شخصیت محوری آن هم یک دختر نوجوان بااستعداد در زمینه نقاشی است که در این مقطع کشورش از سوی شوروی اشغال می‌شود و تمام رویاها و آرزوهایش بر باد می‌رود.

این مترجم اضافه کرد: این دختر از آن پس زندگی مشقت‌باری را تجربه می‌کند، ولی در عین حال سعی می‌کند از نقاشی برای تصویر کردن شرایطی که به او و خانواده‌اش تحمیل شده، بهره بگیرد.

این در حالی است که به گفته قهرمانی، روتا سپتیس، نویسنده رمان «میان سایه‌های خاکستری» در جنگ جهانی دوم بچه بوده که پدرش او و خانواده‌اش را ترک می‌کند.

این مترجم ادامه داد: رمان اخیر قرار بود اواخر دی‌ماه منتشر شود، اما به دلیل برخی مشکلات به بهمن ماه موکول شود و به احتمال زیاد طی هفته‌های آتی از سوی انتشارات مروارید راهی بازار نشر خواهد شد.

به گفته وی، رمان «میان سایه‌های خاکستری» حجمی حدود 320 صفحه دارد و اولین کتاب روتا سپتیس نویسنده آمریکایی لیتوانیایی‌تبار و همچنین اولین کتابی است که از او در ایران منتشر می‌شود.