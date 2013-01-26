  1. فرهنگ و ادب
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

اولین رمان سپتیس در ایران زیر چاپ رفت

اولین رمان سپتیس در ایران زیر چاپ رفت

اولین رمان روتا سپتیس نویسنده آمریکایی لیتوانیایی‌تبار با ترجمه سیروس قهرمانی در ایران مجوز نشر گرفت.

سیروس قهرمانی، مترجم این رمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کتاب مذکور مجوز نشر گرفته و زیر چاپ هم رفته است، گفت: محل وقوع حوادث این رمان لیتوانی و زمان آن جنگ جهانی دوم است.

وی افزود: شخصیت محوری آن هم یک دختر نوجوان بااستعداد در زمینه نقاشی است که در این مقطع کشورش از سوی شوروی اشغال می‌شود و تمام رویاها و آرزوهایش بر باد می‌رود.

این مترجم اضافه کرد: این دختر از آن پس زندگی مشقت‌باری را تجربه می‌کند، ولی در عین حال سعی می‌کند از نقاشی برای تصویر کردن شرایطی که به او و خانواده‌اش تحمیل شده، بهره بگیرد.

این در حالی است که به گفته قهرمانی، روتا سپتیس، نویسنده رمان «میان سایه‌های خاکستری» در جنگ جهانی دوم بچه بوده که پدرش او و خانواده‌اش را ترک می‌کند.

این مترجم ادامه داد: رمان اخیر قرار بود اواخر دی‌ماه منتشر شود، اما به دلیل برخی مشکلات به بهمن ماه موکول شود و به احتمال زیاد طی هفته‌های آتی از سوی انتشارات مروارید راهی بازار نشر خواهد شد.

به گفته وی، رمان «میان سایه‌های خاکستری» حجمی حدود 320 صفحه دارد و اولین کتاب روتا سپتیس نویسنده آمریکایی لیتوانیایی‌تبار و همچنین اولین کتابی است که از او در ایران منتشر می‌شود.

کد مطلب 1796236

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