توسعه فرهنگ قرآنی در ابعاد مختلف یک وظیفه دینی و اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر یکشنبه در نشست رئیس دارالقران کریم کشور با بیان این مطلب گفت: قرآن کتاب هدایت و نور است و نقش این کتاب آسمانی در مصونیت بخشی فرهنگ کشورمان درمقابل تهاجم فرهنگی غرب کم نظیر است .

وی با اشاره به ظرفیتها واستعدادهای آموزش وفراگیری علوم قرآنی دراستان ایلام، گفت :درنظام مقدس جمهوری اسلامی توجه ویژه ای به توسعه فرهنگ قرانی درهمه ابعاد بویژه دربین نوجوانان وجوانان شده است .

در ادامه این نشست رئیس سازمان دارالقران کریم کشور با بیان اینکه توسعه آموزشهای قرآنی، ساماندهی مشارکنهای مردمی زمینه فراگیری علوم قرانی و نظارت بر چاپ و نشر قرآن از برنامه های سازمان دارالقرآن کریم کشوراست، گفت: سالیانه 500 هزار نفر در 4500 موسسه و خانه قرانی شهری و روستایی در زمینه اموزش و فراگیری علوم قرانی آموزش می بینند .