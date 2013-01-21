توسعه فرهنگ قرآنی در ابعاد مختلف یک وظیفه دینی و اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر یکشنبه در نشست رئیس دارالقران کریم کشور با بیان این مطلب گفت: قرآن کتاب هدایت و نور است و نقش این کتاب آسمانی در مصونیت بخشی فرهنگ کشورمان درمقابل تهاجم فرهنگی غرب کم نظیر است.
وی با اشاره به ظرفیتها واستعدادهای آموزش وفراگیری علوم قرآنی دراستان ایلام، گفت :درنظام مقدس جمهوری اسلامی توجه ویژه ای به توسعه فرهنگ قرانی درهمه ابعاد بویژه دربین نوجوانان وجوانان شده است.
در ادامه این نشست رئیس سازمان دارالقران کریم کشور با بیان اینکه توسعه آموزشهای قرآنی، ساماندهی مشارکنهای مردمی زمینه فراگیری علوم قرانی و نظارت بر چاپ و نشر قرآن از برنامه های سازمان دارالقرآن کریم کشوراست، گفت: سالیانه 500 هزار نفر در 4500 موسسه و خانه قرانی شهری و روستایی در زمینه اموزش و فراگیری علوم قرانی آموزش می بینند.
حجت الاسلام شرفی راد مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان هم گفت: هم اکنون 120 مؤسسه و خانه قرآنی در استان ایلام وجود دارند که کارشناسان در زمینه فراگیری علوم قرآنی به نوجوانان و جوانان آموزش می دهند.
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