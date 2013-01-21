عملیات ارتش سوریه در برخی مناطق/ انتقاد میشل عون از رویکرد غرب در قبال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان گفت: سیاست بی طرفی به مفهوم عدم دخالت در امور دیگران و اجازه ندادن عبور غیرقانونی سلاح و افراد مسلح به سوریه است.

وی افزود: ما باید مرزهای خود را با سوریه کنترل کنیم زیرا توافقنامه هایی میان دو کشور وجود دارد که اجازه بی ثباتی یک کشور از سوی کشور دیگر را نمی دهد.

رهبر جریان ملی آزاد سوریه بیان کرد: سوریه آماده انتقال به نظام دمکراتیکی است که در بسیاری از کشورها وجود ندارد.بسیاری از کشورهای عربی در امور سوریه دخالت می کنند که این نقض اشکار منشور اتحادیه عرب است.

عون افزود: موازنه نظامی به نفع ارتش سوریه است و ارتش سوریه هر چه بیشتر بر اوضاع مسلط می شود از سوی دیگر غرب به این نتیجه رسیده است که سرنگونی نظام سوریه به فرض محال سبب مسلط شدن گروههای تکفیری می شود که خطری برای کشورهای غربی و همه دنیا محسوب می شود.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان بیان کرد: شعارهای دمو کراسی که غرب از آن دم می زند فقط جنبه تبلیغاتی دارد و در عمل مفهومی ندارد.

خبر دیگر اینکه یک منبع امنیتی لبنانی از تلاش گروههای مسلح در شمال لبنان برای قاچاق مقادیری سلاح از منطقه وادی خالد پرده برداشت.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: ارتش سوریه طی عملیاتی در مناطق تلبیسه، الحوله، الضبعه، البویضه شرقی و کفر عایا در حومه حمص بسیاری از تروریستها را کشتند.

منابع نظامی سوری اعلام کردند: طی این عملیات ارتش محمد امین الشبلوط، خالد الحسین المحمد، ابراهیم محمد الابراهیم الاسطه به هلاکت رسیدند.

منابع سوری همچنین از عملیات ارتش سوریه در استان درعا و کشته شدن تعدادی از تروریستها از جمله مضر الخرفان و جمال شرف خبر دادند.

سانا گزارش داد: در شهرک صنعتی در شیخ نجار در حومه حلب ارتش سوریه طی عملیاتی چهار خودروی مجهز به دوشکای گروههای مسلح را منهدم کرد و تعدادی از تروریستها را کشت.