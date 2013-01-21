به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در گزارشی درباره سریال‌های دهه فجر تلویزیون، به حاشیه‌های پیرامون مجموعه "سال‌های حادثه" پرداختیم که از جمله آن بازنشر اظهارات علی اصغر سعادتی مشاور هنری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) است.

سعید چاری کارگردان اثر با ارسال متنی درباره همه حواشی پیش آمده برای اثرش و همچنین اظهارات سعادتی توضیح داده است.

در بخش‌هایی از متن ارسالی چاری آمده است:

مدت زمانیست از حاشیه‌ای که شخصی به نام علی اصغر سعادتی برای پروژه "سال‌های حادثه" ایجاد کرده بود، گذشته است و در تمام این مدت سعی کردم بیشتر شنونده حرف‌های این شخص باشم و اصلا او را در اندازه جوابیه دادن نمی‌دانستم چون درخصوص اظهارات کذب آقای سعادتی قبلا با موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) (دفتر جناب آقای انصاری) و همچنین دفتر نوه محترم امام خمینی(ره) و مسئول فرهنگی موسسه؛ جناب آقای حشمتی صحبت‌های لازم را انجام دادیم و در آن جلسه همه گفتنی‌ها گفته شد و پرونده آن بسته شده بود و نیازی به توضیح بیشتر نبود؛ با اینکه بارها به خبرنگار محترم خبرگزاری مهر که اصرار داشتند جواب این آقا را بدهم اعلام کرده بودم نیازی به این کار نمی‌بینم اما باز هم در عین ناباوری دیدم که ایشان همچنان اصرار بر این کار دارند و در کمال تعجب دیدم روز گذشته طی خبری به آن مسایل قدیمی دامن زدند؛ حالا اینکه اگر من جواب این شخص را بدهم چه منفعتی دارد نمی دانم ولی تصمیم گرفتم فقط محض اطلاع به چند کلمه‌ای در این زمینه بسنده کنم.

1 - موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) از ابتدای ساخت این فیلم بنا به درخواست خود ما به عنوان مشاور در این فیلم نقش داشتند و همیشه و حتی تا به امروز همواره به ما لطف داشتند و در مراحل مختلف کار، طرح؛ فیلنامه و حتی بازبینی سکانس‌های مربوط به حضرت امام خمینی(ره) به ما مشاوره دادند و ان شاالله در آینده هم می‌دهند و خبر این همکاری بارها و بارها در سایت خبری جماران که سایت رسمی خود نشر آثار حضرت امام (ره) اعلام شده است و جا دارد در همینجا از همه آنها بخصوص آقای حشمتی مسئول فرهنگی موسسه تشکر و قدردانی کنم.

2 – جناب آقای علی اصغر سعادتی هرگز به عنوان مشاور نشر آثار حضرت امام(ره) در پروژه ما نقش نداشتند؛ ایشان اصرار داشتند طی یک قرارداد جداگانه‌ای خارج از موسسه تنظیم نشر آثار به این پروژه ملحق شوند که بهتر است در خصوص جزئیات این قرارداد که باعث اتفاقات بعدی شد اصلا حرفی نزنم و فقط همین را بگویم که ایشان در پروژه ما از طرف نشر آثار حضرت امام(ره) نیامده بودند و موسسه تنظیم نشر آثار در خصوص این قرارداد هیچ اطلاعی نداشت که این کوتاهی در واقع از جانب خود ما بود. بهتر بود که آقای سعادتی از طرف خود آن حرف‌ها را می‌زد نه از طرف موسسه تنظیم نشر و آثار حضرت امام(ره). چون در واقع آن حرف‌ها، حرف‌های خود ایشان بود نه حرف‌های موسسه تنظیم نشر البته طی تماسی که شخصا با هفته نامه پنجره (که برای اولین بار آن مصاحبه را چاپ کرده بود) داشتم اعلام کرده بودم که بخاطر نشر اکاذیب قصد شکایت دارم که متوجه شدم متأسفانه یا خوشبختانه آن نشریه تعطیل شد! (مهر: نشریه پنجره در حال حاضر منتشر می‌شود)

3 – درباره برخی از حرف‌های آقای سعادتی فقط همین را بگویم که فیلم پشت‌صحنه و فایل‌های صوتی ایشان در روزی که به قول خودشان سرزده به محل فیلمبرداری ما آمده بودند (بماند که آن روز ایشان در روز جمعه مورد نظر، فرحزاد تشریف داشتند و ما با اصرار ایشان را به لوکیشن فراخواندیم) موجود است که آن روز ایشان درباره گریم و نقش حضرت امام خمینی (ره) چگونه به وجد آمدند و چقدر راضی بودند؛ البته این شخص گویا با هر کسی که درباره حضرت امام خمینی (ره) فیلم بسازد مشکل دارد. حالا فرق نمی‌کند که این شخص بهروز افخمی باشد یا مجتبی راعی یا سعید چاری و جالب‌تر از همه این بود که ایشان خود را به عنوان سخنگوی نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) معرفی می‌کند در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست.

گفتنی‌ها زیاد است اما کاش در دوره‌ای که غرب جلوی دیدگان بزرگان سینمای جهان به فیلم ضعیفی مانند آرگو، فقط بخاطر ضد ایرانی بودن جایزه بهترین فیلم و کارگردانی را می‌دهد، ما هم به جای اینکه دنبال ایجاد حاشیه‌های اینچنینی باشیم؛ همه به یکدیگر کمک کنیم تا در فضایی آرام فیلمی خوب و در خور شأن حضرت امام خمینی(ره) و نظام جمهوری اسلامی ایران بسازیم.

لازم به ذکر است این فیلم در بخش نهایی مسابقه فیلم‌های ویدیویی جشنواره کودک و نوجوان اصفهان انتخاب شده و به عنوان نماینده شبکه تهران در آن جشنواره حاضر بود و ما اکنون در حال آماده‌سازی اپیزود آخر و نهایی سریال هستیم تا سریال آماده پخش شود.

سریال "سال‌های حادثه" قرارست به زندگی کودکی بپردازد که برای امام (ره) نامه‌ای می‌نویسد و حتی در قسمت‌های آتی سریال، بزرگسالی این کودک به نمایش درخواهد آمد. در حالی که در خبر خبرگزاری مهر عنوان شده مجموعه تنها به زندگی شخص امام(ره) می‌پردازد.

پروژه "سال‌های حادثه" تا به امروز خوشبختانه هیچ حاشیه‌ای نداشته و خدا را شکر تا به این لحظه هیچ مشکلی با موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) نداشتیم. همچنین مسئولین موسسه در تمام این مدت نهایت همکاری را با این پروژه داشته‌اند و من همیشه و همه جا قدردان این لطف آنها بوده و هستم.

در آخر تشکر می‌کنم از مدیران شبکه تهران و همچنین مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه خانم سمیعی و همه عزیزانی که در تولید این فیلم همیشه ما را حمایت کردند و مایه پشتگرمی ما بودند. ان شاالله این فیلم بزودی آماده و از شبکه پخش می‌شود و مردم خودشان قضاوت می‌کنند. امیدوارم حاصل کار مورد پسند مردم قرار گیرد و روح معمار کبیر انقلاب از همه ما راضی و خشنود باشد.

سعید چاری

کارگردان مجموعه "سال‌های حادثه"

2 بهمن 1391