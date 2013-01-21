به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود محمدیان در جلسه کارگروه خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی با بیان اینکه سیستم GIS در ممانعت از تغییر کاربری اراضی و زمین خواری نقش موثری دارد، افزود: این دانش در زمینه های مختلفی از جمله کشاورزی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، زمین شناسی و معادن ومنابع طبیعی کاربرد داشته و قادر است امر مدیریت و برنامه ریزی را بهبود ببخشد.

وی افزود: ایجاد سیستم جانمایی و جستجوی سفارشی از اماکن و مزارع و باغات، ایجاد شناسه اراضی، ایجاد سیستم کاداستر کشاورزی و دامداری ، سیستم مدیریت منابع ، سیستم مدیریت کشت ، سیستم مدیریت برآورد کشت با استفاده از سنجش از دور و GIS ، سیستم مدیریت منابع آب و سیستم مدیریت منابع طبیعی از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی جهاد کشاورزی به شمار می روند.

محمدیان با بیان اینکه تهیه نقشه هوایی از 70 درصد اراضی آذربایجان شرقی صورت گرفته است ادامه داد: به منظور تهیه نقشه های مورد نیاز برای راه اندازی سامانه اطلاعات جغرافیایی کشاورزی استان از مساحت کل استان ، 32 هزارو 500 کیلومترمربع توسط سازمان نقشه برداری نیروهای مسلح عکسبرداری هوایی شده و عملیات تبدیل عکس به نقشه درمقیاس یک به 10هزار در مساحتی بیش از یک هزار و 720 کیلومترمربع به انجام رسیده است.

معرفی لاین جدید غاز در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان ملکان

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی از تولید دانش فنی تغذیه غاز با علوفه و ذرت سیلویی در ملکان برای اولین بار در سطح کشور خبر داد.

محمد شیرین زاده فرماندار شهرستان ملکان به همراه معاونین و بخشدار بخش مرکزی ملکان ضمن بازدید از ایستگاه تحقیقات کشاورزی ملکان، از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیت های این ایستگاه قرار گرفت.

حسن منیری فر در جریان این دیدار ضمن توضیح در ارتباط با نقش موثر تحقیقات در توسعه تکنولوژیک کشاورزی به اهمیت ایستگاه تحقیقات ملکان در پرورش غاز در سطح کشور اشاره نموده و گفت: بزودی شاهد معرفی لاین جدید غاز از این ایستگاه خواهیم بود.

توزیع 94 میلیون لیتر مواد سوختی توسط شبکه تعاونی های روستائی آذربایجان شرقی

مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت: در راستای خدمات رسانی به روستائیان و کشاورزان ، طی 9 ماهه سال جاری 94 میلیون لیتر مواد سوختی از طریق شرکت های تعاونی روستائی استان در سطح مناطق مختلف روستایی توزیع شده است .

عبداله محمد فام همچنین اضافه کرد: یکی از مهمترین رسالت شبکه تعاونی های روستائی ، عاملیت توزیع مواد سوختی بین روستائیان و کشاورزان بوده و در این راستا ، طی 9 ماهه اول سال جاری ، 94 میلیون لیتر انواع مواد سوختی شامل نفت سفید ، نفت گاز ، بنزین در مراکز عرضه مواد نفتی و جایگاه سوخت توزیع شده است.

شبکه تعاون روستایی آذربایجان شرقی دارای ۱۳ بخش تابعه است که امر هدایت ، حمایت و نظارت ، آموزش و حسابرسی و نیز سایر امور مربوط به ۱۸۷ شرکت تعاونی روستایی ، ۱۵۲ شرکت تعاون کشاورزی ، هفت شرکت تعاونی روستایی زنان ، ۱۵ اتحادیه تعاون روستایی شهرستان ، یک واحد اتحادیه تعاونی روستایی استان ، سه واحد اتحادیه های تعاونی کشاورزی شامل اتحادیه های دامداران ، مرغداران مرغ تخمگذار و مرغداران مرغ گوشتی را بر عهده داشته است.