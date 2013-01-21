درگیری مسلحانه پلیس با اراذل و اوباش/58 شرور و زورگیر جنوب پایتخت دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا روز دوشنبه در حاشیه اجرای نهمین طرح مبارزه با اراذل و اوباش پایتخت در شهر ری اظهار داشت: خوشبختانه ماموران پلیس پایتخت موفق شدند طی 24 ساعت گذشته بیش از 58 اراذل و اوباش که زورگیر نیز بودند را شناسایی و دستگیر کنند.

در این مرحله از طرح به اهداف خود رسیدیم و برخوردهای قاطعانه ای با این افراد انجام شد.

وی با اشاره به درگیری مسلحانه میان پلیس و اراذل و اوباش در شب گذشته، گفت: حین دستگیری این افراد عده ای از آنها از سلاح گرم استفاده کردند که منجر به درگیری مسلحانه شد و پنج نفر آنها از سوی پلیس مورد هدف قرار گرفته و اکنون در بیمارستان هستند.

ساجدی نیا با اشاره به اینکه اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش ادامه دارد گفت: این طرح در سایر نقاط تهران در حال اجراست و ماموریتها به نحو احسن در حال انجام است.

رئیس پلیس پایتخت در مورد آمار اراذل و اوباش تهران گفت: آمار تعداد اراذل و اوباش را داریم اما عده ای از آنها توبه کرده اند و دیگر دست به اعمال مجرمانه نمی زنند اما افرادی که اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه کنند به صورت مستمر شناسایی و دستگیر می کنیم.

وی در مورد اراذل و اوباش دستگیر شده گفت: افراد دستگیر شده سابقه شرارت و سرقت دارند و در گذشته نیز اقدام به شرارت و عربده کشی می کردند ضمن اینکه تعدادی از آنها در مناطق شمالی پایتخت اقدام به زورگیری می کردند.

ساجدی نیا از همکاری خوب قوه قضائیه برای برخورد با اراذل و اوباش تشکر کرد و افزود: خوشبختانه قوه قضائیه با پلیس همکاری بسیار خوبی داشته و امرو زنیز جلسه ای با دادستان شهر ری برگزار کردیم تا احکام این افراد هر چه سریعتر اعلام شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسیده بود که برخی از اراذل و اوباش تکراری هستند و در طرح های دیگری دستگیر و در محل های دیگر چرخانده شده بود گفت: ممکن است یک اراذل و اوباش را چندین بار در شهر بگردانیم اگر این افراد آزاد شوند دوباره آنها را دستگیر می کنیم چرا که برخورد ما قاطعانه است.

ساجدی نیا در پایان گفت: تا کنون 9 مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش در پایتخت به اجرا در آمده و در طول 3 طرح گذشته تنها 8 نفر دوباره آزاد شده اند.