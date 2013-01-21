  1. سیاست
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

با توافق مجلس و دولت/

برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای سبد حمایتی اقشار کم درآمد

برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای سبد حمایتی اقشار کم درآمد

نمایندگان مجلس و دولت که برای بررسی مسائل معیشتی مردم جلسات مشترکی از هفته گذشته آغاز کردند به توافق رسیدند تا مبلغ 2 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برای تامین سبد حمایتی اقشار کم درآمد برداشت شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، آخرین خبرها از جلسات مشترک مجلس ودولت که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده ، این است که دو قوه به این توافق رسیدند که برای تامین سبد حمایتی از اقشار کم درآمد معادل 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب سبد کالا میان 15 میلیون خانوار توزیع گردد.

این سبد حمایتی قرار است بین 7 دهک درآمدی جامعه توزیع شود.

جلسات مشترک ابین مقامات مجلس و دولت به صورت مستمر در حال برگزاری است تا همفکری ها و اقدامات لازم در خصوص ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم صورت گیرد.

دولت و مجلس عصر امروز هم جلسه برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 1796303

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