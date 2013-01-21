محرومیت بسکتبال با ویلچر ایران لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه سایت پارالمپیک اعلام کرده بود بسکتبال با ویلچر ایران به دلیل انصراف از حضور در دیدار یک چهارم نهایی بازی‌های پارالمپیک 2008 پکن مقابل آمریکا تا سال 2013 از حضور در تمامی رقابت‌ها محروم شد، خوشبختانه این محرومیت حدود 11 ماه زودتر لغو شد.

عباس کوچکی رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر کشورمان با تائید این خبر اظهار داشت: "خوشبختانه در این 4 سال، کار پایه‌ای در بسکتبال با ویلچر انجام شده و ایران در مسابقات پدیده خواهد شد."

تیم بسکتبال با ویلچر ایران طبق تقویم مسابقات المپیک 2008 پکن می‌بایست در بازی شماره 58 و ساعت 11 صبح مقابل آمریکا به میدان می‌رفت. این در حالی است که تیم‌های اسراییل و کانادا هم در دیگر دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی برگزارکننده بازی شماره 57 بودند که این بازی بر اساس برنامه‌ای که پیش‌تر در اختیار مسئولان کاروان کشورمان قرار گرفته، ساعت 9 صبح باید برگزار می‌شد.

با این وجود زمان برگزاری این دو مسابقه جابه‌جا شد که این موضوع اعتراض مسئولان ایران را به همراه داشت و از آنجا که برگزارکنندگان برخلاف قول مساعدی که داده بودند هیچگونه همکاری نکردند، تیم بسکتبال با ویلچر ایران به نشانه اعتراض به برنامه‌‎ریزی برگزارکنندگان رقابت‌های پارالمپیک از دور مسابقات کنار کشید.