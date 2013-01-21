مدیران صدای آشنا با رئیس کمیسیون امنیت ملی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در محل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد، کامران کاظم‌زاده مدیر شبکه جهانی صدای آشنا مهم‌ترین اولویت‌ها و اهـداف شبکه جهانی صدای آشنا را تشریح و از اقدامات انجام گرفته برای دسترسی آسان‌تر شبکه برای ایرانیان خارج کشور گزارش ارائه کرد.

کاظم‌زاده همچنین ارتباط بیشتر کمیسیون‌های تخصصی مجلس با رادیو به ویژه شبکه جهانی صدای آشنا را خواستار شد و از بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس دعوت کرد تا در برنامه‌های این شبکه حضور بهم برساند.

مدیر شبکه جهانی صدای آشنا همچنین حضور دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس را در شبکه صدای آشنا برای انعکاس اخبار و رویدادهای مرتبط با ایرانیان خارج کشور را خواستار شد.

در ادامه این دیدار علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ابراز خشنودی از حضور مدیران شبکه جهانی صدای آشنا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آمادگی این کمیسیون را برای همکاری بـا شبکه جهانی صدای آشنا اعلام کرد.

توجه به گسترش و آموزش زبان فارسی، توجه به تنوع فرهنگی کشورهایی که ایرانیان خارج کشور در آن سکونت دارند، گسترش و حفظ رسوم آداب و ارزش‌های اسلامی ایرانی، ارتباط دو سویه مخاطب و شبکه از طریق تولید و پخش برنامه‌های جذاب، جذب خبرنگاران یا گزارشگران آزاد محلی و انعکاس توانمندی‌ها، دستاوردهای علمی، فرهنگی و اقتصادی داخل در شبکه با هدف خنثی سازی توطئه‌ها و سیاه نمـایی دشمنان در فضای داخل ایران از محورهای دیگر صحبت‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این دیدار بود.

بروجردی همچنین از تصمیم شبکه جهانی صدای آشنا برای گسترش آنتن‌های FM برای دسترسی آسان‌تر شبکه برای ایرانیان خارج کشور استقبال کرد و آن را مفید دانست.