تمدید ارسال آثار به جایزه ادبی تبریز/ داوری شعر ترکی آغاز شد

سیدرضا علوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره تا هفتم بهمن ماه نسبت به جذب آثار ارسالی اقدام می کند، افزود: این جشنواره بنا به درخواست شرکت کنندگان تمدید شد تا علاقمندان بتوانند نسبت به ارسال اثر به این جشنواره اقدام کنند.

وی افزود: جایزه ادبی تبریز تاکنون آثار متعدد و ارزشمندی به زبان ترکی از سوی شاعران، نویسندگان و صاحب قلمان مسلط به این زبان دریافت کرده است و براساس تصریح فراخوان منتشر شده در ادامه روند کاری خود نیز به دریافت و داوری این آثار ادامه خواهد داد.

علوی با اشاره به فراخوان منتشر شده از سوی دبیرخانه این رخداد ادبی اظهار داشت: جایزه ادبی تبریز با در نظر داشتن هویت تبریز، به عنوان یکی از خاستگاه های داستان نویسی نو و نیز تعلق خاطر بسیاری از نویسندگان و فعالان ادبی کشور به زبان ترکی، نسبت به پذیرش آثار به این زبان اقدام کرده است.

رئیس ستاد برگزاری دومین جایزه ادبی تبریز افزود: عموم علاقمندانی که به این زبان تسلط و اشرافیت دارند، می توانند آثار شعر یا داستان خود را در بخش های دوگانه آزاد و تبریز این رخداد ادبی، به دبیرخانه جایزه ادبی تبریز ارسال کنند.

وی یادآور شد: علاقمندان می توانند آثار خود را به نشانی تبریز، خیابان آزادی، جنب مسجد طوبی، پارک مفاخر آذربایجان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، دبیرخانه جایزه ادبی تبریز و یا پست الکترونیک culture@tabriz.ir ارسال کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر 04113370688 تماس حاصل کنند.