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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

علوی خبر داد:

تمدید ارسال آثار به جایزه ادبی تبریز/ داوری شعر ترکی آغاز شد

تمدید ارسال آثار به جایزه ادبی تبریز/ داوری شعر ترکی آغاز شد

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد برگزاری دومین جایزه ادبی تبریز از وصول داوری آثار داستانی و شعر به زبان ترکی به دبیرخانه این رخداد ادبی خبر داد.

سیدرضا علوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره تا هفتم بهمن ماه نسبت به جذب آثار ارسالی اقدام می کند، افزود: این جشنواره بنا به درخواست شرکت کنندگان تمدید شد تا علاقمندان بتوانند نسبت به ارسال اثر به این جشنواره اقدام کنند.

وی افزود: جایزه ادبی تبریز تاکنون آثار متعدد و ارزشمندی به زبان ترکی از سوی شاعران، نویسندگان و صاحب قلمان مسلط به این زبان دریافت کرده است و براساس تصریح فراخوان منتشر شده در ادامه روند کاری خود نیز به دریافت و داوری این آثار ادامه خواهد داد.

علوی با اشاره به فراخوان منتشر شده از سوی دبیرخانه این رخداد ادبی اظهار داشت: جایزه ادبی تبریز با در نظر داشتن هویت تبریز، به عنوان یکی از خاستگاه های داستان نویسی نو و نیز تعلق خاطر بسیاری از نویسندگان و فعالان ادبی کشور به زبان ترکی، نسبت به پذیرش آثار به این زبان اقدام کرده است.

رئیس ستاد برگزاری دومین جایزه ادبی تبریز افزود: عموم علاقمندانی که به این زبان تسلط و اشرافیت دارند، می توانند آثار شعر یا داستان خود را در بخش های دوگانه آزاد و تبریز این رخداد ادبی، به دبیرخانه جایزه ادبی تبریز ارسال کنند.

وی یادآور شد: علاقمندان می توانند آثار خود را به نشانی تبریز، خیابان آزادی، جنب مسجد طوبی، پارک مفاخر آذربایجان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، دبیرخانه جایزه ادبی تبریز و یا پست الکترونیک culture@tabriz.ir  ارسال کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر 04113370688 تماس حاصل کنند.

کد مطلب 1796325

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