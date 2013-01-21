مرگ مشکوک نویسنده بلاروس با سقوط از ساختمان 9 طبقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس دیروز با اعلام این خبر گفت: جسد یوری گومنیوک در بخش غربی شهر گرودنو پیدا شد.

ساختمانی که وی از آن پرت شد، چسبیده به خانه این نویسنده 43 ساله بود. وی برای چندین روزنامه مستقل کار می‌کرد و در ایستگاه رادیویی که به زبان لهستانی برنامه پخش می‌کند نیز برنامه داشت.

این نویسنده بیش از همه برای اشعار طنزآمیزش که درباره رییس جمهور این کشور پرزیدنت آلکساندر لوکاشنکو می‌سرود، شهرت داشت. در سال 2011 او به مدت 12 روز به دلیل شرکت در اعتراض‌های سیاسی در زندان بود.

پلیس در حال بررسی است تا روشن کند که او خودکشی کرده یا به قتل رسیده است.

بلاروس که به دلیل رابطه با روسیه از یک سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر با شکاف سیاسی روبه‌رو شده، از زمان برنده شدن لوکاشنکو در انتخابات دسامبر 2010 با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است. او در 18 سال گذشته در بلاروس قدرت را در دست داشته است.