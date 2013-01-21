هلند کشتی حامل بخشی هایی از موشک پاتریوت را به ترکیه ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی امروز دوشنبه گزارش داد که کشتی حامل بخشی هایی از موشک زمین به هوای پاتریوت وارد شهر بندری اسکندریه ترکیه شد.

در این گزارش آمده است که هلند این کشتی را به ترکیه فرستاده است. پیش از این گزارش شده بود که یک کشتی حامل بخشهایی از موشک های پاتریوت به همراه 400 نظامی در قالب نیروهای ناتو وارد ترکیه می شوند که هدف از این اقدام تقویت پدافند هوایی ترکیه در برابر تهدیدات موشکی احتمالی سوریه مطرح شده است و این پروسه اواخر ژانویه تکمیل می شود.

ترکیه پیشتر با ادعای احساس خطر از سوی سوریه، خواستار حمایت نظامی ناتو که خود یکی از اعضای آن است، شده بود. علاوه بر آلمان، هلند و آمریکا نیز از دیگر شرکت کنندگان در طرح استقرار موشکهای ناتو در ترکیه هستند.