غلامرضا بکتاش در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار اثر تازهای از خود با عنوان «با دو چشمم میچشم» خبر داد و گفت: این اثر که انتشار آن در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نزدیک به دو سال طول کشید، شعرهایی است که نگاه من به طبیعت، خانواده و اجتماع و همه آن چیزی که پیرامون کودکان را دربرگرفته است، روایت میکند.
وی افزود: اشعار این کتاب برای مخاطب نوجوان سروده شده است و سعی دارد به مخاطبش که متعلق به گروه سنی «ج» هستند به نوعی «دید» بدهد.
به گفته بکتاش این کتاب در قالب طرح «کتاب خودمان» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تالیف شده است که در آن آثار برترین مربیان این مرکز با تصویرگری اعضای کانون به صورت کتابهای مجزا راهی بازار میشود.
وی همچنین از آماده انتشار شدن دو اثر خود توسط انتشارات سوره مهر خبر داد و گفت: امسال دو مجموعه از اشعارم که برای نوجوانان دبستانی سروده شده را با عنوان «مورچه زحمتکش» و «حال غنچه خوب است» برای انتشار در اختیار سوره مهر قرار دادهام که نگاه به طبیعت در هر دوی آنها نگاه غالب من بوده است.
به گفته بکتاش این دو مجموعه شعر نیز برای گروه سنی «ج» که شامل سالهای تحصیلی چهارم و پنجم دبستان میشود، منتشر میشود.
وی همچنین افزود: 20 قطعه شعر موجود در این مجموعه از میان 100 قطعه از اشعار من که همگی با موضوع طبیعت و لزوم ارتباط کودکان با طبیعت سروده شده، توسط حوزه هنری انتخاب شدهاند.
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