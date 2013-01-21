کتابهای پایه سوم ابتدایی تغییر می کنند/ اعمال تغییرات در سال تحصیلی آینده

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بر این است که محتوای کتابها پایه سوم ابتدایی تغییر یابد.

وی بیان داشت: با این تفاسیر و با توجه به فعالیتهای کارشناسی صورت گرفته کتابهای پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی 93 - 92 تغییر محتوا خواهند داشت.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش همچنین از تغییر محتوای کتابهای مقطع اول متوسطه نیز در سال تحصیلی آینده خبر داد.

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استخدام معلمان پیش دبستانی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مدارس پیش دبستانی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش نیستند کار استخدام این افراد بر عهده این وزارتخانه نیست.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش تنها کار سیاست گذاری و نظارت بر روی مدارس پیش دبستانی را بر عهده دارد افزود: این معلمان می توانند با شرکت در آزمون دانشگاه فرهنگیان و پذیرش در این دانشگاهها به استخدام آموزش و پرورش درآیند.