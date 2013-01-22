به گزارش خبرنگار مهر، کم نیستند بزرگمردان و زنانی که هنوز یادگاری‌هایی از دوران جنگ و روزهای دفاع مقدس را با خود همراه دارند و این روزها به دور از هر هیاهو و پست و مقامی در گوشه منزل خود یا بیمارستان یا آسایشگاه‌ها یاد روزهای دفاع و هم‌رزمانشان را مرور می‌کنند و البته رنج بیماری را تحمل می‌کنند.

همین چند روز پیش که "حاج ناصر" برای درمان به خارج از کشور رفت تا شاید کمی از رنج جانبازی‌اش را درمان کند. حاج ناصری که برای همه یادآور "اژانس شیشه‌ای" است.

گرچه سالها است که از روزهای مبارزه در جبهه‌ها گذشته است ولی مبارزه برای خیلی‌ها به پایان نرسیده است؛ از مبارزه با رنجی که از ترکش‌ها و موج‌های انفجار و ... به جای مانده تا مبارزه با فراموش شدن از سوی خیلی از ما!

رضا برجی یکی از مستندسازان جانباز است که به گفته خودش در کنار مرتضی آوینی هم فیلمسازی و هم درس زندگی آموخته و روزها و سال‌های بسیاری را در عرصه فرهنگسازی و به تصویر کشیدن روزهای جنگ تحمیلی فعالیت کرده است.

اما این مستندساز روزهای بسیاری را به دلیل مشکل قند خون، بیماری خونی و آثار باقیمانده از بمباران شیمیایی در روزگار جنگ، در بیمارستان سپری کرده و در یک‌ماه اخیر نیز برای چندمین بار در بیمارستان بستری شده است.

رضا برجی مرد خوش‌اخلاق و مهربانی است که همیشه پاسخگوی تلفن خبرنگاران نیز هست؛ حتی وقتی حالش چندان خوب نیست در بیمارستان بستری است. چند روزی که تلفن‌اش را جواب نمی‌دهد؛ نگرانش می‌شویم و تلفن پشت تلفن تا بالاخره جواب می‌دهد.

پزشک‌اش به او توصیه کرده اگر از بیمارستان می‌رود، برود به یک جای آرام و با هوای سالم‌تر. حالا او به توصیه پزشک اعصابش برای گذراندن 15 روز استراحت باید به آسایشگاه جانبازان در ساری برود.

رضا برجی مستندساز همچنین در توضیح وضعیت جسمانی خود به خبرنگار مهر، گفت: چند روزی است که از بیمارستان مرخص شد‌ه‌ام و معضل قند خون خود را با انسولین کنترل می‌کنم ولی از سوی دیگر بیماری خونی‌ام وخیم شده است.

وی در ادامه افزود: اما به هر تقدیر تحت‌نظر پزشک هستم تا اوضاع بهتر شود.از سوی دیگر پزشک اعصاب هم توصیه کرده که برای گذراندن یک دوره استراحت 15 روزه به مناطق شمالی کشور بروم.

برجی در ادامه افزود: منتها به دلیل مشکلاتی که داشتم فعلا امکان رفتن ندارم. اما به زودی به آسایشگاه جانبازان در ساری خواهم رفت و برای 15 روز استراحت خواهم کرد.

این مستندساز در ادامه صحبت های خود از مردم درخواست کرد که برایش دعا کنند و گفت: از هموطنان می‌خواهم که برای من دعا کنند تا دردی که تحمل می‌کنم کمتر شود.

رضا برجی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های هنری‌اش گفت: "در امتداد غدیر" از جمله مستندهایی است که به کارگردانی من و محمود جوانبخت در حال حاضر جمعه شب‌ها ساعت 20:10 از شبکه اول سیما پخش می شود و تکرار این مستند صبح روز شنبه ساعت 10:15 دقیقه از همین شبکه روی آنتن می رود.

این مستندساز در پایان صحبت‌های خود با اشاره به سوژه این مستند گفت: این مجموعه تلویزیونی مستند درباره جغرافیای حضور شیعه در جهان است. تا کنون 6 قسمت از این مجموعه روی آنتن رفته است. هدف از تولید این مستند شناسایی شیعیان در گوشه و کنار دنیا و نشان دادن وضعیت زندگی آنها است.

رضا برجی نمونه‌ای از جمعی است که وجودشان برکت انقلاب است. جانبازانی که نماینده‌ روزهایی هستند که اگر یاد و خاطره‌شان را زنده نگه نداریم شاید نسل‌های بعد آن را نه تنها باور نکنند بلکه افسانه و اسطوره بخوانند.

در روزگاری که خیلی‌ها در شهرهای خوش و آب هوای شمال کشور ویلاهای شخصی دارند، نباید سهم رضا برجی‌ها به عنوان جانباز جنگ تنها تختی در آسایشگاه ساری باشد.