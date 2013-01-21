در شرایط حساسی بسر می بریم/ نیاز به تقویت مبانی وحدت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه در حاشیه اولین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن نیروهای مسلح کشورهای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف اصلی برگزاری این مسابقات، ایجاد وحدت و تقویت صمیمیت و اخوت و برادری بین نیروهای مسلح کشورهای اسلامی در پرتوی اندیشه های نورانی وحی و کلام خداوند است.

وی تصریح کرد: ما در شرایط بسیار حساسی بسر می بریم و امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت مبانی وحدت خود دارد و دشمنان کینه توز اسلام تلاش می کنند بین شیعیان و اهل سنت اختلاف و تفرقه بیاندازند.

سردار سلامی خاطر نشان کرد: آنها می خواهند از زوایه تعمیق این شکاف ها وارد سرنوشت مسلمانان شوند و ما برای مسدود کردن راه های نفوذ دشمنان این مراسم را با عنوان یک مراسم سمبلیک و نمادین برگزار کردیم تا براساس عمیق ترین پایه وحدت ما یعنی کلام وحی متصل شویم، امت واحده شده و این وحدت را استحکام بخشیم.