  1. سیاست
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

سردار سلامی:

در شرایط حساسی بسر می بریم/ نیاز به تقویت مبانی وحدت داریم

در شرایط حساسی بسر می بریم/ نیاز به تقویت مبانی وحدت داریم

سردار حسین سلامی گفت: ما در شرایط بسیار حساسی بسر می بریم و امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت مبانی وحدت خود دارد و دشمنان کینه توز اسلام تلاش می کنند بین شیعیان و اهل سنت اختلاف و تفرقه بیاندازند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه در حاشیه اولین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن نیروهای مسلح کشورهای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف اصلی برگزاری این مسابقات، ایجاد وحدت و تقویت صمیمیت و اخوت و برادری بین نیروهای مسلح کشورهای اسلامی در پرتوی اندیشه های نورانی وحی و کلام خداوند است.

وی تصریح کرد: ما در شرایط بسیار حساسی بسر می بریم و امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت مبانی وحدت خود دارد و دشمنان کینه توز اسلام تلاش می کنند بین شیعیان و اهل سنت اختلاف و تفرقه بیاندازند.

سردار سلامی خاطر نشان کرد: آنها می خواهند از زوایه تعمیق این شکاف ها وارد سرنوشت مسلمانان شوند و ما برای مسدود کردن راه های نفوذ دشمنان این مراسم را با عنوان یک مراسم سمبلیک و نمادین برگزار کردیم تا براساس عمیق ترین پایه وحدت ما یعنی کلام وحی متصل شویم، امت واحده شده و این وحدت را استحکام بخشیم.

کد مطلب 1796397

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