ترویج آموزه های قرآنی در راستای سالم سازی فضای زندانها موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله گرجی زاده در حاشیه بازدید مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان از زندان مرکزی سنندج، اظهار داشت: بندهای قرآنیان یک و دو در هفته گرامیداشت قوه قضائیه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت و کلیه مددجویان حاضر در این بند از حافظان و قاریان قرآن هستند که در طول دوران محکومیت به این مهم نائل آمده اند.

وی با تاکید بر اینکه عنایت قوه قضائیه و مساعدت قضات دادگستری مبنی بر اعطای مرخصی به مددجویان حافظ قرآن یکی از عوامل مهم در کاهش جمعیت کیفری است، افزود: خوشبختانه این تعامل و وسعت کلاس های برگزار شده در زمینه علوم قرآنی زمینه ساز این مهم است.

مدیر کل زندان های استان کردستان ادامه داد: کلاس های احکام و قرائت و روخوانی و تجوید قرآن کریم نیز با بهره گیری از مربیان آموزشی این سازمان همه روزه در حال اجرا است و یکی از مهمترین اماکن در اصلاح و بازپروری مددجویان است.

گرجی زاده یادآور شد: پر کردن اوقات فراغت مددجویان در راستای مثبت و سازنده از اهداف سازنده سازمان زندان ها به منظور بازسازی شخصیت به خطا رفته مددجویان و بازگشت سعادتمندانه آنها به جامعه است که این مهم با ایجاد بستر مناسب و برنامه های سازنده فنی و حرفه ای و اشتغالزایی و کلاس های مختلف فرهنگی و تربیتی به خوبی در حال اجرا است.

وی به جدیت و تلاش زندانبانان برای توجه به وضعیت آموزشی و حقوق شهروندی زندانیان اشاره کرد و بیان کرد: برنامه ها و راهکارهای اصلاحی و تربیتی سازمان در راستای کاهش آسیب و بازپروری مددجویان در زندان های کشور به طور جدی و مستمر با برگزاری برنامه های مختلف اشتغالزایی، فنی و حرفه ای و توجه ویژه به احکام دینی و قرآنی و سواد آموزی در حال پیگیری است.

مدیر کل زندان های استان کردستان گفت: خوشبختانه زندان مرکزی سنندج با حضور مسئولین دلسوز زندان و بهره گیری از مربیان و ایجاد بستر مناسب در این زمینه بسیار فعال است و این مهم زمینه بازگشت سعادتمندانه به جامعه و عدم بازگشت زندانی و همچینن اشتغالزایی را برای مددجویان آزاد شده در پی دارد که با حمایت های مادی مرکز مراقبت بعد از خروج زندان ها بازتاب گسترده ای در ایجاد اماکنی برای اشتغال و پیشگیری مجدد جرم در جامعه داشته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان نیز در این بازدید وضعیت عمومی زندان را با توجه به شرایط و موقعیت ایجاد شده و توجه ای که مسئولین امر به برنامه های اصلاحی و تربیتی و ایجاد بسترهای مناسب برای بازپروری مددجویان و ایجاد زمینه های اشتغال در زندان داشته اند خوب ارزیابی کرد.

سلمان روحی افزود: خوشبختانه برنامه های سازنده فرهنگی و تربیتی در زندان کاملا مشهود است و این مرکز را به یک مکان آموزشی و اصلاحی و تربیتی تبدیل کرده است.

وی اظهر داشت: نمونه ای از زندانبانی اسلامی در زندان مرکزی سنندج به نمایش گذاشته شده است و این امر بدون تلاش مسئولین دلسوز این مرکز تحقق نمی یابد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان ادامه داد: بی شک تحقق این برنامه ها بازتابی مثبت برای جامعه و بازگشت سعادتمندانه مددجویان را به اجتماع به دنبال دارد.

حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی در اولویت کار زندانبانی است

رئیس زندان شهرستان قروه در بازدید جمعی از مسئولین شهرستان از این مرکز گفت: حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی در اولویت کار زندانبانی است.

امیر ارسلان بابویه در تشریح فعالیت های زندان توجه به حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی و آموزش های مختلف به صورت مستمر در رشته های متنوع را از اولویت های کاری مجموعه عنوان کرد و افزود: از انجایی که ریشه بسیاری از جرائم در جامعه نا آگاهی و عدم شناخت افراد نسبت به قوانین و مقرارت و همچنین وظایف هر فرد در جامعه ایت، سعی می شود که با استفاده از راهکارهای مختلف از جمله آموزش روند بازگشت سعادتمندانه افراد را به جامعه فراهم آوریم تا دیگر شاهد بازگشت مجدد آنان به زندان نباشیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف سازنده سازمان در خصوص پرکردن اوقات فراغت مددجویان و ایجاد زمینه های اشتغال به منظور بالا بردن امید به زندگی و بازگشت سعادتمندانه آنان به اجتماع، در چند سال اخیر طی پیشنهادات مدیر کل زندان های استان در توسعه فضای آموزش با تغییر کاربری اماکن موجود و صرف حداقل هزینه ها و استفاده از منابع و امکانات موجود، این مرکز توانسته است حداکثر استفاده را از فضای موجود برده و فضای های آموزشی و اشتغالزایی را توسعه و رشته های گوناگونی ایجاد کند.

رئیس زندان شهرستان قروه ادامه داد: با بهره گیری از مربیان فنی و حرفه ای توانسته ایم به بازسازی شخصیت مددجویان با بالا بردن توان کاری و حرفه آموزی به هدف اصلی سازمان و کاهش آسیب در زندان دست پیدا کنیم.

بابویه یادآور شد: توسعه این فضاهای آموزشی سالم سازی روحی و بالا بردن امید به آینده بهتر را برای مددجویان رقم می زند و ما شاهد مشارکت حداکثری مددجویان با حضور در کلاس های مختلف فنی و حرفه ای هستیم که بازتاب سازنده این مهم کاهش آسیب و رفتارهای پرخطر در زندان و آرامش و سلامت مددجویان است.

فرماندار شهرستان قروه نیز در این بازدید با ابراز رضایت از فعالیت های اصلاحی و تربیتی صورت گرفته و در حال انجام در این مرکز اصلاحی و تربیتی بیان کرد: رافت اسلامی و انسانی در سیستم زندانبانی اسلامی حاکم است و این فعالیت ها که به صورت کلان در سطح کشور اجرایی شده است می تواند زمینه و بسترهای مناسبی برای بازگشت زندانی به زندگی عادی و اجتماعی خود را در پی داشته باشد.

محمد رسول شیخی زاده همچنین زندانبانی را از مشاغل بسیار سخت و در عین حال پر ثواب معرفی کرد و گفت: با توجه به اینکه هدف از زندانی کردن افراد اصلاح و تربیت است، وظیفه بسیار خطیری برعهده زندانبانان است که پاداش آن در نزد خداوند بسیار خواهد بود.