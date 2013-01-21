ثبت نام یک هزار شادگانی در طرح پزشک خانواده شادگان

علیرضا آذرکیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراهم شدن زیر ساختها لازم برای اجرای طرح ملی پزشک خانواده در شهرستان شادگان گفت: در زمان حاضر کار نام نویسی جمعیت هدف برای اجرای طرح مذکور در حال انجام است.

وی افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده، تمامی خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی که تاکنون مورد توجه روستاها بود در شهر نیز اجرا خواهد شد.

آذرکیش از استقبال نکردن پزشکان عمومی برای ثبت نام در اجرای طرح پزشک خانواده به عنوان اصلی ترین مشکل طرح مذکور در شادگان یاد کرد و اظهار داشت: تاکنون سه پزشک در این طرح نام نویسی کردند و این در حالی است که برای اجرای طرح پزشک خانواده در شادگان به 15 پزشک عمومی نیاز است.

رئیس مرکز بهداشت شادگان ابراز امیدواری کرد تا میزان مشارکت و همکاری پزشکان عمومی با این طرح شکل بهتر و مطلوبتری به خود گیرد.



به گفته آذر کیش، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت را از جمله مزایایی اجرای طرح پزشک خانواده نام برد و تصریح کرد: سرشماری جمعیت جامعه هدف، ورود اطلاعات شهروندان به سامانه، فراهم کردن زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی و تهیه بلوک بندی مناطق شهری از جمله اقدامات صورت گرفته برای اجرای طرح پزشک خانواده در شادگان است.