به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری صبح دوشنبه در یادواره 22شهید کربلایی شهر بردستان شهرستان دیر اظهار داشت: ارزش مسئولان به اسلامیت، ولایت مداری و خدمت گذاری به مردم است و انتظار است که همه مدیران اسلام خواه، ولایت مدار و خادم مردم باشند.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: پیام شهدا اسلام خواهی، استکبارستیزی، حرکت در مسیر ولایت، خدمت‌گذاری و احترام به مردم است که مسئولان باید به آنها عمل کنند.

وی افزود: مردم ایران اسلامی شهدایی گرانقدر به نظام اسلامی تقدیم کرده اند و همواره در همه عرصه‌ها رهرو امام راحل و مقام معظم رهبری هستند.

میزان در انتخابات ریاست‌جمهوری ولایت‌مداری و اسلام‌خواهی است

آیت‌الله صفایی‌بوشهری بیان کرد: ولایت مداری در عمل مسئولان باید جلوه‌گر باشد و همه بدانند که مردم ایران با هدایت مقام معظم رهبری هوشمند ترین، بیناترین و قوی ترین انسان ها در تشخیص راه صحیح هستند و اهل انحراف، کج اندیشی و خودی‌ها را نیز خوب می‌شناسند و این‌ها را در راهپیمایی 22بهمن به اثبات خواهند رساند.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افزود: درانتخابات ریاست جمهوری پایبند به رهبری هستیم و با هیچ کس عهد و پیمانی نبسته ایم و اگر کسی بخواهد انتخابات را برای خود مصادره و یا فتنه و انحرافی ایجاد کند مردم استان ولایت مدار بوشهر برای آن شخصیت ها و یا جریان ها کفایت می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر میزان انتخاب رئیس‌جمهوری آینده را اسلام خواهی، خوش سابقه بودن، ولایت مداری، مدیر و مدبر خواند و گفت: بسیاری در این امتحان مردود شدند که مردودین نباید وارد انتخابات شوند زیرا مردم آنان را حذف می کنند.

برگزاری یادواره‌های شهدا تجدید پیمان با آرمان‌های شهداست

فرمانده سپاه ناحیه دیر نیز در این آئین گفت: مردم ولایت مدار بردستان همواره در زیر سایه ولایت در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری حرکت می کنند.

سرهنگ حسن فخرایی برگزاری یادواره‌های شهدا را تجدید پیمان با آرمان‌های این شهدا دانست و افزود: برگزاری یادواره شهدا یکی از برنامه های مهم فرهنگی و معنوی سپاه و بسیج است که در دستور کار قرار دارد.

در این آئین که به همت حوزه مقاومت ثارالله و پایگاه مقاومت ابوالفضل شهر بردستان و با حضور پرشور مردم برگزار شد، محمد امین تسلیمیان از مداحان برجسته کشوری به روضه خوانی و مرثیه سرایی مصائب کربلا و ایثار شهیدان والامقام پرداخت.