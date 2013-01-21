مدیرعامل آب منطقه ای از پروژه آبشوران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی دیگر از طرح ها و مصوبات سفر رهبری به استان کرمانشاه پروژه آبشوران بود که کار ساماندهی آن مهر ماه سال جاری رسما آغاز شد.

در واقع در بستر آبشوران، روان آب، آب سطحی و فاضلاب عبور می کند که خود تهدید کننده زیست محیطی است، لذا ساماندهی و پوشش آبشوران شهر کرمانشاه یکی از اولویت های کاری است که باید با سرعت پیگیری و دنبال شود و با ساماندهی آبشوران شهر کرمانشاه علاوه بر اینکه معضل زیست محیطی حل می شود، با پوشش آن بافت قدیمی شهر نیز ساماندهی و زیباتر خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه ظهر دوشنبه به همراه شهردار کرمانشاه و برخی از مسئولین استانی از روند پیشرفت فیزیکی این پروژه بازدید کردند.

در حاشیه این بازدید محمد کهریزی به خبرنگار مهر گفت: با سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ضمن تصویب پوشش و ساماندهی رودخانه آبشوران شهر، 200 میلیارد تومان برای اجرای آن در نظر گرفته شد.

وی افزود: هم اکنون این پروژه در سه نقطه حد فاصل مسجد جلیلی تا میدان وزیری، قرسو و میدان آزادگان به مرحله اجرا درآمده است.

کهریزی ادامه داد: اعتبار تعیین شده اولیه برای این پروژه 200 میایارد تومان بوده و اعتبار تخصیص یافته در سال جاری حدود 48 میلیارد تعیین شده و تاکنون تنها 22 میلیارد آن به این پروژه اختصاص یافته است.