یوسف جبارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تلاش کارکنان صنعت برق استان قزوین به منظور خدمت رسانی بیشتر به مردم استان قزوین و در آستانه سی و چهارمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعداد 75 پروژه با هزینه ای بالغ بر 154 میلیارد و 538 میلیون و 890 هزار ریال در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این طرحها در قالب توسعـه و احداث، نیرو رسانی و رفع ضعف ولتاژ، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر، برق رسانی روستایی، برقرسانی به مسکن مهر، احداث خط 63 کیلو ولت، نصب پست سیار 63 به20 کیلو ولت افتتاح شده و به بهره برداری خواهد رسید.

جبارزاده تصریح کرد: این پروژه ها با توزیع عدالانه در مناطق مختلف استان در شهرستان قزوین 29 طرح، البرز 11 طرح، آبیک10 پروژه، بوئین زهرا دو پروژه و تاکستان20 پروژه تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تصریح کرد: اصلاح شبکه فشارضعیف هوایی به طول540 متر در روستای خورهشت، اصلاح شبکه فشارضعیف هوایی به طول 975متر شهر نرجه، جابجایی شبکه20 کیلوولت و پست عمومی و سرخط های فشار ضعیف در بلوار امام (ره) زیرگذر اک تاکستان، احداث پست هوایی 315 کیلو وات و ایجاد سرخط جهت پست هوایی 67 متر، احداث پست هوایی 200کیلو وات، ایجاد سرخط جهت پست هوایی 25متر، احداث شبکه فشار ضعیف شهری با کابل خود نگهدار یک هزار و 237 ، احداث شبکه فشار ضیف هوایی 1734متر، احداث شبکه فشار ضعیف در روستای داکان به طول 1100متر، خرمدشت 605، جابجایی شبکه 20کیلوولت دومداره در روستای رادکان جهت تعریض جاده ترانزیت 470 متر، جابجایی ترانس عمومی رادکان و اصلاح تابلوی عمومی، احداث پست هوایی 315 کاوآ یک دستگاه و ایجاد سرخط جهت پست هوایی 56 متر از جمله این طرح هاست.

این مسئول اظهارداشت: احداث شبکه فشار ضعیف شهری و روستایی، روشنایی بلوار بسیج اسفرورین، کابل کشی20 کیلوولت زمینی خیابان پیغمبریه، تعویض تابلو باران پستهای هوایی روستاهای بهرام آباد شیزر، چمن، زرند، برقرسانی به مسکن مهر مهرگان، احداث روشنایی ورودی شهر صنعتی از مسیر کمال آباد البرز، افزایش خط 63 کیلو ولت در پست 63 باورس و احداث خط 63 کیلو ولت پست مینودر، باورس، افزایش دو بی خط 63 کیلو ولت در پست 63 ناصرآباد و احداث خط 63 کیلو ولت پست400 مینودر، ناصر آباد از جمله طرحهای قابل افتتاح در دهه مبارک فجر است.