شش پروژه کارگری در دهه فجر افتتاح می شود

سید قادر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه کمیته کارگری ستاد بزرگداشت دهه فجر به مدیریت برنامه های بخش تعاونی در حوزه کارگری و نیز برگزاری همایش ایثارگران بخش تعاونی در این دهه اشاره کرد و گفت: سهم ایثارگران در ارتقای بخش تعاونی بسیار چشمگیر است و به همین دلیل دهه فجر فرصت مناسبی است تا از ایثارگران بخش تعاونی به صورت ویژه تجلیل شود.

وی، رسالت تعاونگران را در عرصه کار و تولید بسیار حساس دانست و تصریح کرد: روحیه تعاون و همبستگی در میان مردم کشور از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.



احمدی تاکید کرد: روحیه تعاون و همبستگی می تواند بسیاری از مشکلات و کاستی های موجود در عرصه اقتصاد کشور را برطرف کند بنابراین، نهادینه کردن این فرهنگ در کشور ضروری است.



رئیس اداره تعاون، کار و رفاه شهرستان اهواز تاکید کرد: امروز در شرایطی که دشمنان، اقتصاد ایران اسلامی را مورد هدف قرار داده اند، این تعاونیها هستند که می توانند با کارآفرینی و افزایش تولید ملی توطئه های دشمنان را نقش بر آب کنند.

