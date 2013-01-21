  دانشگاه و فناوری
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

برگزاری نخستین کنگره بین المللی حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار

نخستین کنگره بین المللی حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار همزمان با برگزاری دومین جشنواره حاکمیت بالینی کشوری 7 و 8 بهمن ماه در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره توسط دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی برگزار می شود و در آن اساتید دانشگاهی بیمارستانها، دانشگاههایی که در خصوص حاکمیت بالینی در دنیا فعالیت داشتند و مسئول ایمنی بیمار در دفتر مرکزی سازمان جهانی بهداشت و مسئول ایمنی بیمار در منطقه امرو شرکت خواهند کرد.

بالغ بر 1300 مقاله و 130 پوستر به دبیرخانه کنگره بین المللی حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار ارسال شده که کمیته علمی از این تعداد بررسی های لازم را انجام داده و برگزیدگان را انتخاب کرده است.
 
برگزاری کارگاه برای مهمانان خارجی و بازدید از بیمارستانها و نشست در محافل دانشگاهی برای استفاده بیشتر از دانش و تجربیات سایر کشورها از جمله برنامه های جانبی این کنگره خواهد بود.
 
در این کنگره مستندات علمی کشور در زمینه استقرار حاکمیت بالینی مورد بررسی قرار می گیرد.
