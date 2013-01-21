  1. بین الملل
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

اخبار لبنان/

رایزنی های میقاتی در عربستان/ کشته و زخمی شدن 6 نفر در صیدا

رایزنی های میقاتی در عربستان/ کشته و زخمی شدن 6 نفر در صیدا

رایزنی های نخست وزیر لبنان در حاشیه نشست اقتصادی در عربستان و کشته و زخمی شدن 6 نفر در اثر انفجاری در صیدا از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان که برای شرکت در نشست اقتصادی به عربستان رفته است در دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان تحولات جهان عرب به ویژه اوضاع فلسطینی ها را مورد رایزنی قرار داد.

میقاتی همچنین با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرد.

خبر دیگر اینکه شاکر برجاوی رئیس حزب جریان العربی لبنان سوء قصد تروریستی به فیصل کرامی وزیر ورزش و جوانان را محکوم کرد.

وی افزود: این سوء قصد تروریستی پس از تلاشهایی است که برای تبدیل طرابلس به قندهاری دیگر انجام می شود. دولت باید سریعا مسببان این اقدام را دستگیر و مجازات کند.

از سوی دیگر حسین الحاج حسن وزیر کشاورزی لبنان بیان کرد: آنچه هم اکنون لبنان به آن نیاز دارد قانون انتخاباتی متناسب با دوره کنونی و منصفانه است.

وزیر کشاورزی لبنان با اشاره به کارشکنی های برخی گروههای سیاسی این کشور بیان کرد: کسانی که به تحولات منطقه ای چشم امید دارند در توهم به سر می برند.

از سوی دیگر منابع لبنانی از وقوع انفجاری در بازار تره بار شهر صیدا در جنوب این کشور که بر اثر آن یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند، خبر دادند.

این منابع بیان کردند: در اثر این انفجار یحیی الصیاد کشته و عبدالرحمن عثمان، سامر الزعتری، حسن غدار، ذیب النمار و اشرف خلیفه زخمی شدند.

منابع لبنانی از شروع تحقیقات برای روشن شدن جزییات حادثه خبر دادند.

کد مطلب 1796432

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