جلد سوم کتاب اسرار ملکوت منتشر شد/ عدم رضایت امام صادق(ع) از قیام زید

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر"، مولف از اساتید برجسته حوزه علمیه قم و فرزند علامه آیه الله سید محمد حسین حسینی تهرانی است، که دارای آثار متعدد در حوزه عرفان و فقه از جمله اسرار ملکوت (2جلد) ، رساله طهارت انسان (بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی انسان)، مهرفروزان، اربعین درفرهنگ شیعه است.

فصول کتاب مذکور که در شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه السلام نگاشته شده است، عبارت است از: نگرشی تحلیلی بر مکتب و عقائد ابوحنیفه، نگرشی تحلیلی بر نهضت‏های علویان و غایت آن، وظیفه سالک الی الله در صورت وجود وصی ظاهر، وظیفه سالک الی الله در صورت عدم وجود وصی ظاهر.



نگرشی تحلیلی بر مکتب و عقائد ابوحنیفه یکی ازقسمت‏های این کتاب است که مولف در سی وهفت عنوان و شاخصه به شرح و بسط مطالب می پردازد. لزوم رجوع به عارف کامل برای جمیع افراد بشر، تقیه شدید امام صادق(ع) از ابوحنیفه، مشابهت حکم برخی از افراد با فتوای ابوحنیفه در قضیه مرحوم طیب حاج رضایی، ابوحنیفه در مقام معارضه با مکتب تشیع و اهل بیت (ع) گوی سبقت از همگان ربود، حدیث مناظره امام صادق(ع) با ابوحنیفه به بیان دیگر، مکاشفه مرحوم حداد در کنار قبر ابوحنیفه و علی شریعتی، ذکر برخی از خصائص وویژگی های مرجعیت شیعه، از جمله تعدادی از سی و هفت عنوان و شاخص ذکر شده در این بخش هستند.



در صفحه 90 کتاب با عنوان عدم رضایت امام(ع) از قیام زیدبن علی بن الحسین که در فهرست آمده ( عناوین در فهرست جداشده و در متن نیامده‏اند) داریم: داستانی از شخصی به نام معمٌر نقل شده که می‏گوید: من در خدمت امام صادق(ع) نشسته بودم که ناگاه زیدبن علی بن الحسین آمد و با دستانش دو چوب دو طرف درب را گرفت و همانجا ایستاد. امام صادق(ع) به او فرمود:« ای عمو جان به خدا پناه می‏برم از اینکه می‏بینم تو را در کناسه کوفه به دار می‏آویزند.» در این وقت ، مادر زید که آنجا حضور داشت، رو کرد به حضرت و گفت: به خدا قسم هیچ علت و سببی جز حسادت باعث نشد که چنین مطلبی به فرزندم اظهارکنی!



پس حضرت سه بار فرمودند:« ای کاش فقط حسادت بود. ای کاش فقط حسادت بود. ای کاش فقط حسادت بود.» سپس فرمودند:« خبرداد پدرم از جدم که از صلب او فرزندی خواهد آمد که به او زید گویند و او را در کوفه می‎کشند و به دار می‏آویزند. روح او در چینه دان یک پرنده سبز بهشتی قرار می‎گیرد و در بهشت به هرجا که بخواهد پرواز خواهد نمود.»



از این داستان چنانچه آشکار است، عدم رضایت امام(ع) از اقدام زید به چشم می‎خورد، اما به طور تلویحی نه تصریحی. همچنین از این کلام، مرتبت و درجات زید و اینکه مورد رحمت پروردگار متنعم به نعمات بهشت می‏گردد، مشهود است؛ و این به خاطر نیت صاف و ضمیر پاک و مقصد الهی بوده است که در جنابش وجود داشته است، به خلاف بنی الحسن.