به گزارش خبرنگار مهر، طناز طباطبایی بازیگر جوان تئاتر، سینما و تلویزیون دانش‌آموخته تئاتر است. وی در سال‌های اخیر علاوه بر بازی در فیلم‌های سینمایی با بازی در نمایش‌های "درس" داریوش مهرجویی و"کمی بالاتر" آروند دشت‌آرای تمرکز بیشتری روی بازی در تئاتر داشته است.

این بازیگر جوان در حال حاضر مشغول تمرین نمایش" تن تن و راز قصر مونداس" است که بر اساس ماجراهای تن تن و میلو روی صحنه می‌رود.

با طباطبایی که در این نمایش در نقش"میلو" سگ باوفای تن تن ظاهر شده گفتگویی انجام دادیم.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: "ماجراهای تن تن و میلو" داستان معروفی است که هر یک از شخصیت‌های آن شناسنامه دارند و نقش‌‌شان در داستان مهم است؛ حتی میلو سگ باوفای تن تن. میلوی این نمایش چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با داستان اصلی دارد؟

- مطمئنا چیزی که هرگز نه من و نه کس دیگری می‌تواند از میلو بگیرد، هوش و ذکاوت مثال‌زدنی‌اش است. میلو در قصه‌های تن تن در واقع کامل‌کننده شخصیت تن تن است. میلو با حس حیوانی قدرتمندش همیشه در پیشبرد قصه به تن تن کمک کرده و حتی جاهایی او را از مخمصه بیرون کشیده است.

تن تن با همراهی میلو یک قهرمان تمام عیار است. این خبرنگار سمج با قدرت‌های انسانی‌اش مثل تعقل و کلام به همراه حواس حیوانی میلو قهرمانی را خلق می‌کند که نوستالوژی نسل من در تمام دوران کودکی‌مان است. شاید بتوان گفت تمام دوستان تن تن چه با حماقتشان و چه با دانش‌شان و چه با هر ویژگی دیگری به تن تن در پیشبرد اهدافش کمک می‌کنند. تن تن با دوستانش است که تن تن می‌شود.

* نمایش "تن تن و راز قصر مونداس" بر اساس روابط و داستان‌های تن تن نوشته شده است. در طول تمرینات همه چیز بر اساس متن محمد چرمشیر شکل گرفت یا پیشنهاداتی هم برای جذاب‌تر شدن کار از طرف گروه ارائه می‌شد؟

- در کتابهای مصور، میلو حرف می‌زند و ما نیز در این نمایش سعی کردیم این شکل و شمایل را در پیش بگیریم. در واقع تلاش کردیم میلو را به صورت دانای کل نمایش معرفی کنیم. میلو در این نمایش حرف می‌زند، حدس می زند و حتی نتیجه‌گیری می‌کند. او هیچ گاه تن تن را تنها نمی‌گذارد.

البته بیشتر از این ترجیح می‌دهم درباره این شخصیت صحبت نکنم تا جذابیت کشف از مخاطبان تن تن گرفته نشود.

*میلو در واقع یک سگ است. با وجود اینکه این نمایش در فضایی فانتزی اجرا می شود شما نقش یک حیوان با ویژگی‌های مخصوص یک سگ را بازی می کنید یا در واقع انسان هستید و تنها نامتان میلو است؟

- به هرحال میلو چه سگ باشد چه انسان سگ‌نما و چه سگ انسان‌نما قول می‌دهم که این شخصیت برای همه مخاطبان تداعی‌کننده همان کتابها و کارتون‌ها خواهد بود و مطمئنم تماشاگران از دیدنش لذت خواهند برد و حتی با او همذات‌پنداری می‌کنند.

نمایش"تن تن و راز قصر مونداس" با بازی حسن معجونی، سعید چنگیزیان، محسن حسینی، سحر دولتشاهی، شبنم فرشادجو، طناز طباطبایی، کاظم سیاحی، اشکان صادقی، اشکان جنابی، مهدی بجستانی، حمید فلاحی، داریوش فائزی، هومن کیایی، امیرحسین طاهری، آرزو عالی، امیر رجبی، شهریار فرد، امین موحدی‌پور و شقایق کفیلی از 6 بهمن ماه ساعت 19:30 در سالن شماره یک ایرانشهر روی صحنه می‌رود.