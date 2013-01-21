چهار قسمت "پایتخت" ضبط شد/ادامه تصویربرداری از 20 بهمن در تهران

الهام غفوری تهیه‌کننده "پایتخت 2" درباره این سریال به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 25 درصد از کار را ضبط کرده‌ایم و تصویربرداری در استان مازندران، شیرگاه آمل ادامه دارد.

وی افزود: مراحل فنی کار نیز آغاز شده و خشایار موحدنیا در کنار سعید سیاح تدوین را بر عهده دارند.

به گفته وی، ساخت موسیقی نیز به آریا عظیمی‌نژاد سپرده شده است.

تهیه‌کننده "پایتخت" ادامه داد: اکنون در شیرگاه آمل به سر می‌بریم و قرارست تا 20 بهمن به تهران برگردیم و ادامه کار را در پایتخت بگیریم.

سیروس مقدم پس از تجربه موفق سریال "پایتخت" که از شبکه یک پخش شد، تصمیم گفت این سریال را دنباله‌دار کرده و "پایتخت 2" را بسازد که این تصمیم نیز در نهایت عملی شد.

سریال "پایتخت 2" مانند سری قبلی خود از لحن مازندرانی استفاده خواهد کرد و برای نزدیک شدن به فضای مازندران از چند بازیگر تئاتر قائمشهر و ساری نیز در کار استفاده خواهد شد.

این سریال که به سفارش مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک تهیه می‌شود درباره خانواده نقی است که با کامیون ارسطو از یکی از شهرهای شمالی عازم سفر می‌شوند تا گنبد و گلدسته‌ای را به مسجدی در یکی از شهرهای جنوبی برسانند.

علیرضا خمسه، محسن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهرانفر، مهران احمدی، لیندا کیانی، هومن حاج عبدالهی و سمیرا حسن پور بازیگران اصلی این سریال هستند.

این سریال از جمله کارهای سازمان صدا و سیما است که انتظار می‌رود رضایت مخاطبان را جلب کند و موفقیت سری اول را تکرار کند.

این سریال 15 قسمتی از یک قصه اصلی و 15 قصه زیرمجموعه آن برخوردار است که هر قسمت با کیفیت و محتوای یک فیلم سینمایی تهیه می‌شوند.

"پایتخت 2" که نگارش آن را محسن تنابنده بر عهده گرفته قرار است در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی الهام غفوری و کارگردانی سیروس مقدم، برای نوروز امسال از شبکه یک پخش شود.