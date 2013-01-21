25 مدرسه حاشیه راه های خراسان جنوبی ایمن سازی می شود

ابراهیم نصری در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه حدود 30 درصد عابرین کشته شده ناشی از تصادفات رانندگی در سن مدرسه (کمتر از 18سال) هستند، اظهارداشت: این افراد به دلیل عدم آگاهی و آشنایی کافی از خطرات ترافیکی بیشتر از دیگر کاربران جاده ای در معرض خطر قرارداشته و از گروه های بسیار آسیب پذیر به شمارمی روند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان برخی مدارس که درحاشیه راهها و جاده های اصلی قرار گرفته اند نسبت به سایران در معرض ریسک بالاتری قراردارند، بیان کرد: به همین منظور طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها با هدف بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور و پیشگیری از وقوع تصادفات و تلفات عابران پیاده به ویژه دانش آموزان اجرا می شود.

وی با اشاره اجرای این طرح از سال 89 در استان عنوان کرد: تا کنون بیش از یک میلیارد و 300 میلیون ریال برای اجرای این طرح در استان هزینه شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی از ایمن سازی 25 مدرسه حاشیه راه های استان تا پایان امسال خبر داد و گفت: تا کنون بیش از 80 درصد کار انجام شده است.

وی اعتبار اختصاصا یافته برای ایمن سازی مدارس در سال جاری را پنج میلیارد و25 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: 100 مدرسه خراسان جنوبی در حاشیه جاده های اصلی استان قرار دارند .

نصری تصریح کرد: ایمن سازی مدارس یاد شده در سه بخش آموزشی دانش آموزان، تجهیز مدارس به وسایل ایمنی، ایمن سازی فیزیکی مدارس در قالب نصب تابلو و چراغ های چشمک زن، ایجاد خط کشی های لازم و نصب چشم گربه ای برکف جاده و نصب سرعت گیر اجرا می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون 20 هزار دانش آموز در این طرح آموزش های ایمنی عبور از جاده را فرا گرفته اند، افزود: در سال جاری نیز سه هزار دانش آموز آموزش های لازم را فرا خواهند گرفت.