به گزارش خبرگزاری مهر، طه محجوب مدیر اجرایی دارالقرآن خانه کارگر سراسر کشور گفت: انعکاس اخبار قرآنی و دینی باید تقویت گردد تا جامعه را تحت تأثیر خود قرار دهد. باید کاری کرد تا مردم به همان اندازه که به اخبار ورزشی، سیاسی و ... توجه می کنند ، اخبار و اطلاعات قرآنی و دینی را نیز دنبال نمایند.

مدیر اجرایی دارالقرآن خانه کارگر، رسانه‏ها و مطبوعات در حوزه قرآن و دین را ناکافی دانست و اظهار داشت: اغلب رسانه‏ها و مطبوعات قرآنی و دینی از کیفیت پایینی برخوردار هستند که این مسئله ضربات جبران ناپذیری را در حوزه خبر و اطلاع رسانی بر جامعه می گذارد.

محجوب گفت: باید کاری کرد تا مردم خود بدنبال پیگیری اخبار و اطلاعات قرآنی و دینی باشند و این مسئله با افزایش جذابیت، کیفیت، کمیت و پیروی از روش‏های نوین در حوزه اطلاع رسانی، انتشارعکس‏های خبری زیبا و جذاب مرتبط و بیان موضوعات به روز و کاربردی قرآنی امکان پذیر خواهد بود.



محجوب از ایجاد سرویس قرآن و عترت برخی از خبرگزاری‏ها تشکر کرد و گفت: امیدوارم تا همه مراکز اطلاع رسانی این سرویس را در پایگاه خود ایجاد کنند تا این اخبار بیش از پیش بسط و گسترش یابد.

وی افزود : خوشبختانه بخش‎های خبری صدا وسیما هر روز با نوآوری و جذابیت بیشتر پخش می شود اما خبرهای قرآنی به ندرت در این بخش‏های پربیننده انتشار می‏یابد. برای مثال قهرمانان ملی ورزشی همیشه تیتر اول اخبار واقع می‏شوند اما به قهرمانان قرآنی توجه نمی‏گردد.

وی ضمن امیدواری از وجود واحد اخبار قرآنی سیما و زحمات آنان در پخش اخبار قرآنی در شبکه قرآن و معارف سیما، به توسعه آن تأکید کرد و از مسئولین امر خواست تا اخبار این بخش خبری در سایر شبکه‏های رسانه ملی نیزانتشار یابد.

طه محجوب در پایان یاد آوری کرد: برای ایجاد یک فضای قرآنی در جامعه باید همه دستگاه‏های اجرایی کشور دست در دست هم دهند تا با وحدت و انسجام بیشتر به تعالی و پیشرفت رسند.