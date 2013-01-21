به گزارش خبرگزاری مهر، طه محجوب مدیر اجرایی دارالقرآن خانه کارگر سراسر کشور گفت: انعکاس اخبار قرآنی و دینی باید تقویت گردد تا جامعه را تحت تأثیر خود قرار دهد. باید کاری کرد تا مردم به همان اندازه که به اخبار ورزشی، سیاسی و ... توجه می کنند ، اخبار و اطلاعات قرآنی و دینی را نیز دنبال نمایند.
مدیر اجرایی دارالقرآن خانه کارگر، رسانهها و مطبوعات در حوزه قرآن و دین را ناکافی دانست و اظهار داشت: اغلب رسانهها و مطبوعات قرآنی و دینی از کیفیت پایینی برخوردار هستند که این مسئله ضربات جبران ناپذیری را در حوزه خبر و اطلاع رسانی بر جامعه می گذارد.
محجوب گفت: باید کاری کرد تا مردم خود بدنبال پیگیری اخبار و اطلاعات قرآنی و دینی باشند و این مسئله با افزایش جذابیت، کیفیت، کمیت و پیروی از روشهای نوین در حوزه اطلاع رسانی، انتشارعکسهای خبری زیبا و جذاب مرتبط و بیان موضوعات به روز و کاربردی قرآنی امکان پذیر خواهد بود.
محجوب از ایجاد سرویس قرآن و عترت برخی از خبرگزاریها تشکر کرد و گفت: امیدوارم تا همه مراکز اطلاع رسانی این سرویس را در پایگاه خود ایجاد کنند تا این اخبار بیش از پیش بسط و گسترش یابد.
وی افزود : خوشبختانه بخشهای خبری صدا وسیما هر روز با نوآوری و جذابیت بیشتر پخش می شود اما خبرهای قرآنی به ندرت در این بخشهای پربیننده انتشار مییابد. برای مثال قهرمانان ملی ورزشی همیشه تیتر اول اخبار واقع میشوند اما به قهرمانان قرآنی توجه نمیگردد.
وی ضمن امیدواری از وجود واحد اخبار قرآنی سیما و زحمات آنان در پخش اخبار قرآنی در شبکه قرآن و معارف سیما، به توسعه آن تأکید کرد و از مسئولین امر خواست تا اخبار این بخش خبری در سایر شبکههای رسانه ملی نیزانتشار یابد.
طه محجوب در پایان یاد آوری کرد: برای ایجاد یک فضای قرآنی در جامعه باید همه دستگاههای اجرایی کشور دست در دست هم دهند تا با وحدت و انسجام بیشتر به تعالی و پیشرفت رسند.
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