یورش صهیونیستها به روستایی در نزدیکی بیت المقدس/ درگیری در نابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، فعالان فلسطینی اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی خیمه های برپا شده از سوی فلسطینیان در روستای بیت اکسا در شمال غرب بیت المقدس را برچیدند.

فعالان سیاسی که بر خیمه ها برپا شده نام روستای باب الکرامه گذاشته اند افزودند: نظامیان رژیم صهیونیستی به مدت دو ساعت فعالان را بازداشت و به دنبال آن خیمه های برپا شده را ویران کردند.

این فعالان بیان کردند: ویران کردن روستای باب الکرامه به مفهوم پایان کار نیست و فعالان هر زمان که فرصت پیدا کنند به تلاش خود ادامه می دهند و روستا را از نو بنا می کنند.

این در حالی است که نبیل حبایه رئیس کمیته مقاومت علیه دیوار حائل وشهرک سازی در روستای بیت اکسا بیان کرد: اشغالگران به دنبال مصادره بیش از دوازده هزار هکتار از اراضی نزدیک به روستای بیت اکسا برای شهرک سازی هستند.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند: پس از تلاش دستگاههای امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان برای متفرق کردن تظاهراتی که در همبستگی با اسیران فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی در نابلس برگزار شد این منطقه شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان با جوانان فلسطینی بود.

این منابع بیان کردند: جوانان فلسطینی با برگزاری تظاهراتی در همبستگی با اسیران دربند رژیم صهیونیستی جاده اصلی منتهی به اردوگاه الامعری در نابلس را بستند که با مداخله نیروهای امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان درگیری رخ داد.

منابع فلسطینی از تیراندازی هوایی نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان و به کار زور علیه تظاهرات کنندگان و واکنش متقابل جوانان با پرتاب سنگ خبر دادند.