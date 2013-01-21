«کتاب آهنگران» در نمایشگاه کتاب اهواز رونمایی شد

به گزارش مهر، صبح امروز دوشنبه در غرفه برنامه های جنبی هفتمین نمایشگاه کتاب در اهواز «کتاب آهنگران» با حضور و مداحی صادق آهنگران و دیگر علاقمندان رونمایی شد.

«کتاب آهنگران» به قلم علی اکبری در 920 صفحه تحریر شده که توسط نشر «یا زهرا» در نمایشگاه کتاب در اهواز عرضه شده است.



کتاب آهنگران با هدایت و نظارت صادق آهنگران تالیف و تنظیم شده که حاوی 220 صفحه از خاطرات و متن بیش از 500 نوحه اجرا شده از سال 1358 تا رحلت حضرت امام خمینی(ره) است.



همچنین فایل صوتی تمامی نوحه های مندرج در این کتاب به اضافه 40 قطعه تصویری از اجراهای سالهای دفاع مقدس وی، به قالب دو لوح فشرده به این کتاب ضمیمه شده است.