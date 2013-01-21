توضیح معاون شهردار تهران درباره هزینه زیرگذر قیطریه و پروژه صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی در مورد هزینه های صرف شده در احداث زیر گذرقیطریه پروژه صدربا بیان این مطلب بیان کرد: من به عنوان معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به خاطر نمی آورم چنین عددی را در جایی عنوان کرده باشم یا یکی از همکاران من آن را اعلام کرده باشد چرا که چنین عددی در حال حاضر استحصال نشده است.

وی افزود : پروژه زیرگذر قیطریه نه تنها پروژه ای محلی نیست بلکه در درون پروژه صدر دیده شده و اصلا پروژه مستقلی محسوب نمی شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تصریح کرد : در حال حاضر اصلا امکان اینکه بگوییم برای این پروژه 130 میلیارد ، 13 میلیارد یا یک میلیارد تومان هزینه شده وجود ندارد چراکه پیمانکار هر چند وقت یکبار صورت وضعیت کلی ارائه می دهد و تفاوتی نمی کند کارهایش در کدام قسمت پروژه انجام شده باشد . سوال من این است که این عدد و اطلاعات از کجا آمده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید براینکه زیرگذر قیطریه پروژه ای محلی نبوده و بخشی از پروژه صدر محسوب می شود در خصوص هزینه های پروژه صدر نیایش نیز گفت : درمورد مخارج پروژه صدرو نیایش باید تا پایان پروژه صبرکرد و سپس به برآورد ‌نهایی هزینه ها پرداخت اما آنچه مسلم‌است آنکه تا به‌امروز مبلغ 1400 الی 1500 میلیارد تومان برای پروژه درنظر گرفته‌شده که به این رقم باید ضرایب تعدیل و نیازمندی‌های آتی این پروژه نیز که از قرارداد خارج‌است، افزود.

مهدی چمران افزود: به‌نظرمی‌رسد همان مبلغ یک‌میلیارد دلاری که براساس قیمت روز محاسبه‌ شده‌بود، برای پروژه کفایت‌کرده و امیدواریم درهمین چهارچوب‌ مالی پروژه به سرانجام برسد، ضمن اینکه مبلغ سیصدو بیست و دو میلیون یورو از اعتبارات فاینانس برای این پروژه استفاده‌شده که درنوع خود مزیت بزرگی است.

به گفته چمران تمام این مخارج باتوجه به آنکه در این پروژه برخی تکنولوژی‌ها در ایران برای اولین‌بار به‌کار برده‌می‌شود، قابل‌قبول و ارزنده است؛ به‌طورمثال جرثقیل‌هایی که کار نصب قطعات‌بتنی عرشه بزرگراه صدر را برعهده‌دارند برای نخستین‌بار در کشور مورداستفاده قرارگرفته و جزو فناوری‌های مدرن صنعت پل‌سازی به‌حساب‌می‌آید.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت : هنوز میزان هزینه صرف شده در احداث زیرگذر قیطریه استحصال نشده است چراکه پیمانکار به صورت کلی صورت وضعیت ارائه می دهد بااین وجود نمی دانم هزینه 130 میلیارد تومانی زیرگذر قیطریه از کجا به دست آمده است.