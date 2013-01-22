ماشاءالله بهاروند، معاون فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان و دبیر این جشنواره با اشاره به پایان فعالیتهای اجرایی نخستین جشنواره سراسری طنز مطبوعات و خبرگزاریها گفت: در حال رایزنی با معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد برای برگزار این جشنواره در یکی از روزهای دهه اول اسفند در خرمآباد هستیم.
به گفته دبیر اجرایی این جشنواره، پس از داوری حدود 1000 طنز مطبوعاتی دو سال گذشته (1389 و 1390) 10 اثر برتر در دو بخش «طنز مکتوب» شامل داستان، طنز، شعر و کاریکلماتور و «طنز تصویری» شامل کاریکاتور، کارتون، کمیک استریپ و عکس مشخص شدهاند.
بهاروند، جوایز نفرات اول تا سوم نخستین جشنواره سراسری طنز مطبوعات و خبرگزاریها را هم در هر رشته، علاوه بر لوح تقدیر و تندیس، به ترتیب 3، 1.5 و یک میلیون تومان وجه نقد اعلام کرد.
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