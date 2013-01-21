جشن ازدواج 71 زوج تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی صبح دوشنبه در این مراسم اظهارکرد: امروز مراسم جشن ازدواج 26 زوج تحت حمایت این نهاد در استان برگزار می شود.

محمد حسن اکبری مطلق با اشاره به اینکه موسسه خیریه انصار الحجه جهیزیه این زوج را اهدا کرده است، ادامه داد: مبلغ هر سری جهیزیه 30 میلیون ریال است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته هزار و 650 کمک هزینه جهیزیه به زوجین تحت حمایت بهزیستی پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: 50 زوج تحت حمایت این نهاد پشت نوبت دریافت خدمات از این نهاد هستند که در صورت تامین اعتبار و کمک های خیرین به آنها کمک خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی، بهزیستی را اورژانس اجتماعی کشور دانست و افزود: بهزیستی بسیاری از مشکلاتی که مردم از آن رنج می برند را بر اساس رسالت خود ساماندهی و رسیدگی می کند.

اکبری مطلق بیان کرد: سال گذشته سه هزار و 231 نفر از خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی استان بهره مند شده اند.

وی با بیان اینکه 250 نفر در 18 مرکز شبه خانواده بهزیستی نگهداری می شوند ، تصریح کرد: بیش از 73 هزار نفر در استان نیز از خدمات پیشگیری از معلولیت بهزیستی استفاده کرده اند.

به گفته وی در سال گذشته 50 درصد جمعیت خراسان جنوبی خدمات مشاوره ای و درمانی از بهزیستی دریافت کرده اند.