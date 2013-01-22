  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

کیودو گزارش داد:

رهبر ارشد ژاپنی در بحبوحه تنش در روابط پکن-توکیو، وارد چین شد

رهبر ارشد ژاپنی در بحبوحه تنش در روابط پکن-توکیو، وارد چین شد

همزمان با افزایش تنش ها در روابط توکیو-پکن، رهبر حزب نیو کومیتو ژاپن در سفری چهار روزه به چین سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، "ناتسو یاماگوچی" امروز سه شنبه در سفری چهار روزه با هدف بهبود روابط میان پکن-توکیو که بر سر جزایر مورد مناقشه به تیرگی گراییده است، وارد چین شد.

ناتسو یاماگوچی امیدوار است که در این سفر با "شی جین پینگ" رهبر حزب کمونیست دیدار کند. وی حامل نامه ای از نخست وزیر ژاپن بوده و به عنوان اولین مقام ارشد این کشور است که به چین سفر می کند.

یاماگوچی در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاهی در توکیو پیش از عزیمت به چین گفت: هدف از این سفر برداشتن قدمی محکم در عادی سازی روابط میان دو کشور و انجام گفتگوهای دیپلماتیک است.

جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در ردیایی چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند. برنامه ژاپن برای خرید این جزایر از مالکان ژاپنی آنها خشم چین را در چند ماه گذشته بر انگیخته و تنش ها را بالا برده است.

کد مطلب 1796490

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