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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

عباسی:

دیوار تاریخی و 5 آذر گرگان ثبت جهانی و ملی می شوند

دیوار تاریخی و 5 آذر گرگان ثبت جهانی و ملی می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی گلستان از پیگیری این سازمان برای ثبت دیوار تاریخی در فهرست آثار جهانی و ثبت ملی واقعه 5 آذر گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل گردشگری در شورای شهر گرگان افزود: ثبت دیوار تاریخی و واقعه 5 آذرگرگان در سال 57 در دست بررسی است.

وی گفت: بر اساس درخواست سرمایه گذاران استان به معاونت عمرانی استاندار پیشنهاد داده ایم که تعرفه هتل های چهار و پنج ستاره، صنعتی شود.

وی افزود: در این راستا درخواست ما از شورا و شهرداری این است که در این زمینه کمک کنند تا بتوانیم برای سرمایه گذاران فضای مطلوبی ایجاد کنیم.

نماینده گلستان در شورای عالی استانها نیز از بررسی طرح قانونی اصلاح بند د ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در این اجلاس خبر داد و در این رابطه اظهار داشت: این طرح پس از بحث و تبادل نظر در کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استان ها به تصویب رسید.

زهرا نورا افزود: ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور توانمندسازی افراد و گروه های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‎های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود.

کد مطلب 1796497

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