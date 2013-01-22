صدور نشان شیما برای 104 طرح جدید/ حضور ترکیه در جشنواره مد و لباس فجر

حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اضافه شدن بخش فروش در دومین جشنواره فجر مد و لباس گفت: در راستای کاربردی کردن طرح ها و ایده های تولید شده مبتنی بر الگوهای اسلامی و ایرانی بخش فروش به جشنواره به صورت ویژه اضافه شد.

وی ادامه داد: آثار برگزیده جشنواره های گذشته از جشنواره مانتو آبان ماه امسال تا آثار برگزیده جشنواره فجر گذشته که پیش از این به عنوان اثر برگزیده معرفی شده اند در مسیر تولید انبوه قرار گرفته و در این دوره به مردم معرفی و به فروش می رسد.

آغاز بخش فروش جشنواره مد و لباس فجر



قبادی فروش آثار برگزیده را گام بلندی در جهت کاربردی کردن آثار منطبق بر الگوهای اسلامی دانست و گفت: لباسهایی که در جشنواره امسال نیز به بخش مسابقه عرضه شوند و مورد تایید کمیسیون های داوری قرار بگیرند امکان حضور در بخش فروش را دارند. یعنی همزمان با حضور در بخش مسابقه می توانند آثار در بخش عرضه نیز حاضر باشند همچنین تولید کنندگان می توانند بدون حضور در بخش مسابقه در صورتی که آثارشان مورد تایید کمیسیون داوری قرار بگیرد به بخش فروش راه پیدا کنند. این بخش از بخشهای اصلی است که از ابتدا تا انتهای جشنواره دایر است.

طرح های مجلسی مناسب حضور در جامعه نیستند

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از آثار عرضه شده در جشنواره های قبلی مناسب حضور در اجتماع نبودند، گفت: بیشتر کارها عمدتا در دو بخش اجتماعی و مجلسی در معرض دید قرار می گرفتن که لباسهایی که در بخش اجتماعی حضور داشتند ویژگیهای استفاده در بیرون ازخانه را دارا بودند اما مانتوها و لباسهای مجلسی پیشنهاد ما برای استفاده در اماکن عمومی نیست و قطعا همانطور که پیش از این نیز اشاره شده برای استفاده در زیر چادر است و توصیه ما صرفا مانتوها و لباسهای اجتماعی است که نکات مورد نظر کارگروه مد و لباس را داراست.

قیمت آثار عرضه شده مناسب جیب مردم است

دبیر دومین جشنواره فجر مد و لباس با اشاره به قیمت آثار عرضه شده در بخش فروش گفت: کیفیت و قیمت مناسب دو فاکتور مهم ما برای تولید آثار برگزیده بود. به هر حال باید مردم نیز قدرت خرید این آثار را داشته باشند. همچنین ما 10 درصد تغییر قیمت را پیش بینی کرده ایم که تولید کنندگان بدون آنکه به اصل کار و طرح خدشه ای وارد شود بتوانند قیمت تمام شده را پایین بیاورند اما برخی آثار نیز به دلیل هزینه های اضافه در تولید قیمت های بالایی دارند.

آثار منتخب نشان شیما می گیرند/ اجازه صدور ژورنال

وی در ادامه با بیان اینکه آثار منتخب نشان "شیما" در یافت خواهند کرد، گفت: امکان حضور در نمایشگاه های فجر، انتشار ژورنال در صورت به حد نصاب رسیدن طرح های منتخب، تسهیلات در تولید، خرید مالکیت مادی آثار، حمایت های است که ما از تولید کنندگان خواهیم کرد.

صدورنشان شیما برای 104 اثر جدید

قبادی در پاسخ به این پرسش که برای معرفی نشان شیما در سطح جامعه چه برنامه ریزی هایی انجام شد و تاکنون چه تعداد طرح نشان شیما دریافت کرده اند، گفت: در حال حاضر برای کمتر از 100 اثر نشان شیما صادر شده و برای 104 اثر نیز مراحل صدور نشان شیما در حال انجام است که کاربردی شدن این نشان در سطح جامعه را می توانی در زمان برگزاری جشنواره مد و لباس فجر ببینیم. ما برای کمک به تولید کنندگان به طرح هایی که موفق به دریافت این نشان می شوند خود این نشان را تولید می کنیم و دراختیار آنها قرار می دهیم. همچنین تابلوهای ویژه ای در فروشگاههایی که لباسهایی با این نشان را عرضه می کنند نصب و پس از جشنواره نیز به طور مستقل در این رابطه اطلاع رسانی می کنیم.

اضافه شدن بخش لباس مدارس وکودک

وی درخصوص بخش لباس کودک در دومین جشنواره مد و لباس فجر گفت: اطلاع رسانی و فراخوان های لازم در این زمینه منتشر شده اما به دلیل آنکه تولید این نوع لباسها زمان بیشتری می برد باید زودتر فراخوان منتشر می شد اما امیدواریم ازاین بخش استقبال خوبی انجام شود.

این مقام مسئول در کارگروه مد و لباس با اشاره به بخش لباس مشاغل و مدارس در این جشنواره گفت: این دو بخش برای نخستین بار است که در جشنواره پیش بینی شده که امیدوارم طراحان و تولیدکنندگان مشارکت خوبی دراین بخش داشته باشند هر چند برای قضاوت در بخش لباس مشاغل نمی توان این دوره را ملاک ارزیابی قرار داد و تنها زمینه ساز افزایش مشارکت طراحان خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که در دوره های گذشته طرح های عرضه شده در بخش لباس مشاغل کلیشه ای و تکراری بود، گفت: وقتی اثری در لابه لای آثار دیگر دیده شود آن طور که باید به آن توجه نمی شود اما امیدواریم با اختصاص یک بخش ویژه بتوانیم فرهنگ و مسیر گذاری لازم را برای توجه بیشتر به لباس مدارس و مشاغل انجام دهیم تا این بخش همانند بخش مانتو و یا چادر هویت مستقلی پیدا کند.

ارائه غرفه رایگان به بخش دانشگاهی / حضور ترکیه قطعی شد

قبادی به برگزاری بخش ویژه دانشگاهی در این دوره جشنواره اشاره کرد و گفت: غرفه های اختصاصی بدون دریافت هزینه به دانشگاهها برای ارائه دستاوردهای خود چه در حوزه نظری و چه عملی واگذار می شو د همچنین مراکز فنی حرفه ای نیز در بخش دانشگاهی حضور خواهند یافت.

وی درخصوص حضور کشورهای خارجی دراین دوره از جشنواره گفت: تنها حضور دو شرکت ترکیه ای در این بخش قطعی شده اما ما درخواست های زیادی داریم که باید شورای سیاست گذاری ما درخصوص حضور آنها تصمیم بگیرد.