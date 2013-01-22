توجیه متولیان ژئوپارک قشم برای اخراج از یونسکو / بودجه دو میلیاردی چه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی فهرست ژئو پارک های جهانی سازمان جهانی یونسکو نشان می دهد ایران که زمانی جزو کشورهای دارای ژئوپارک بود و در این فهرست با نام ژئو پارک قشم خودنمایی می کرد دیگر در این فهرست قرار ندارد.

دلیل آن نیز طبق آنچه کارشناسان یونسکو اعلام کرده اند، گرفتن کارهای زرد و قرمز و اجرا نشدن معیارهای ثبت جهانی بوده است. از آنجا که ژئو پارک جزیره قشم زیر نظر سازمان منطقه آزاد قشم است، مسئولیت این اتفاق متوجه همین سازمان است.

اما این سازمان چنین خبری را از دو ماه پیش تا کنون به رسانه ها اعلام نکرده بود تا شاید راهی برای دوباره عضو شدن ژئو پارک قشم در فهرست ژئوپارک های جهانی بیابد. پس از انتشار این خبر که به تایید دفتر منطقه ای یونسکو نیز رسیده است، محمد هاشم داخته، مدیر ژئو پارک قشم در توجیه این اقدام گفتگویی انجام داده و گفته است که " ارزیاب‌ها بعد از بررسی‌ دوباره، فرصت دیگری به قشم دادند و اعلام کرده اند در صورت اجرای معیارهای مورد نظر از جمله، ایجاد مسیرهای گردشگری، آموزش جوامع محلی و غیره، امکان برگشت به فهرست را دارد.

بنابراین وی به خروج از این فهرست را اعتراف کرده است ولی در صحبتی دو پهلو گفته که ژئو پارک قشم از این فهرست خارج نشده و تنها حمایت های جهانی آن برداشته شده است.

حال باید پرسید وقتی ایران برای موضوع حفاظت از ژئوپارک حمایت جهانی یونسکو را ندارد و در سایت رسمی خود به جای 91 ژئو پارک نام90 ژئو پارک را ذکر کرده آیا باز هم می توان گفت ایران هنوز در این فهرست قرار دارد؟ آیا مطرح کردن این صحبت دو پهلو مصداق سفسطه مدیران ژئو پارک و متولیان آن در سازمان منطقه آزاد قشم نیست؟

این سوال را صادق بهرامی، کارشناس گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح می کند و می گوید: کشورهایی که در آفریقا، آسیا و یا اروپا قرار دارند و عضو شبکه ژئوپارک های جهانی هستند، سایت هایی را طراحی کرده و نام کشورشان را در آن ذکر کرده اند. هنوز ایران در فهرست ژئو پارک های این کشورها قرار دارد به همین دلیل متولیان ژئو پارک ایران عنوان می کنند که هنوز از فهرست منطقه ای خارج نشده ایم.

وی افزود: این درحالی است که این سایت ها زیر نظر سازمان یونسکو نیستند و تنها به صورت خودجوش ایجاد شده اند، بنابراین مرجع معتبری به حساب نمی آیند.

بهرامی ادامه داد: ایران هر زمان که معیارهای یونسکو را انجام دهد، دوباره به این فهرست بر می گردد منتها این موضوع فقط متخص به ژئو پارکها نیست و اگر یک میراث تاریخی نیز از فهرست میراث جهانی خارج شود، دوباره آن کشور فرصت دارد هر زمان عامل اخراج از این فهرست را بر طرف کرد، دوباره برگردد پس با این حرف نمی توان ناتوانی در حرکت لاکپشتی ساماندهی به ژئوپارک را توجیه کرد.

از سوی دیگر ژئو پارک قشم درحالی از فهرست ژئو پارک های جهانی خارج شد که بودجه ای که امسال به این ژئوپارک تخصیص یافته، دو میلیارد تومان بوده است.

در این باره، داخته، مدیر ژئوپارک اظهار کرده است: ژئوپارک قشم در گذشته، سالانه فقط دویست سیصد میلیون تومان بودجه داشت، ولی امسال توانست دومیلیارد تومان بودجه بگیرد.

به نظر می رسد بودجه ای که امسال با چنین رشد فزاینده ای به ژئو پارک اختصاص داده شد، در جهت تکمیل معیارهای لازم برای این پروژه هزینه نشده است چرا که اگر اینطور بود، دو ماه پیش فرصت حضور در فهرست ژئو پارک های جهانی را از دست نمی داد.