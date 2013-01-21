به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار اساتید مدرسه علمیه تخصصی امام محمدباقر(ع) بیان کرد: شاید در وسع دست اندرکاران حوزه نبود که مراکز متعددی در علوم پایه‌ای و فقه و اصول حوزه راه اندازی شود، اما توسط مراجع و بزرگانی این همت مطرح و اجرایی شد.



وی افزود: تربیت اساتید لایق و پرتوان به عنوان سرمایه های حوزه یکی از مسائل کلیدی برای علمیت حوزه دین است تا مدیران و مراجع برای آینده تربیت شوند.



شعاع وجودی حضرت ولی عصر(عج) شامل حال حوزه علمیه خواهد شد



عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: به روند طبیعی حوزه علمیه که مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم حضرت ولی عصر(عج) این حوزه را مدیریت می‌کنند، ما در هیچ برهه‌ای احساس خلاء نخواهیم کرد و شعاع وجودی حضرت، شامل حال حوزه علمیه خواهد شد.



وی با تاکید بر اهمیت توجه به اخلاق حوزویان ادامه داد: در گذشته، اساتید برجسته‌ای در اخلاق وجود داشتند و امروزه با توجه به مباحث فرهنگی و پیشرفت ارتباطات، هر روز نیاز به درس اخلاق داریم، زیرا عوامل بیرونی، ذهن طلبه را به جاهای دیگر می‌کشاند.



آیت الله حسینی بوشهری همچنین به پیچ و تاب‌های اداری اعطای مدرک در حوزه اشاره و عنوان کرد: بارها درباره برون سپاری کارهای حوزه تاکید داشتم و تمرکززدایی جزء شعارهای کلیدی است، اما نه به هر جا و در هر کجا.



وی با اشاره به اینکه دو نظر در اعطای مدرک حوزه وجود دارد، ادامه داد: یکی از مسائلی که وجود دارد این است که باید جلوی مدرک گرایی گرفته شود و توسط بسیاری از علما این مسئله گفته شده است، نگاه دیگر این است که مدرک، امروز زمینه ای برای کار است و اگر کسی در این نظام بخواهد خدمت قابل قبولی ارائه دهد، باید مدرکی در دست داشته باشد.



طلاب حوزه های علمیه تنها دنبال مدرک نباشند



نماینده مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: طلاب حوزه‌های علمیه، تنها دنبال مدرک نباشند، هر چند رشته فقه و اصول در سالیان اخیر مورد هجمه قرار گرفت، اما هنوز رشته‌ای بنام فقه در حوزه علمیه نداریم البته دنبال این هستیم که رشته فقه در حوزه علمیه راه اندازی شود.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه وظیفه حوزه‌ها تبلیغ سیره معصومین است، ابراز امیدواری کرد: به برکت نام مبارک امام حسن عسکری(ع) و آغاز ولایت و امامت حضرت بقیه الله الاعظم(عج) در راستای تبلیغ دین گام برداریم.

