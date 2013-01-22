حسن پلارک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین مراحل نصب ضریح امام حسین(ع) افزود: بخشی از ضریح امام حسین (ع) که به صورت هوایی حمل شده است، در مرحله نصب قرار دارد و پیش بینی می شود ظرف 45 روز آینده، عملیات نصب به اتمام برسد.

وی گفت: برای توسعه حرم حضرت عباس (ع) اقداماتی برای ساخت ضریح آن انجام شده و کارگاهی در شهر مقدس کربلا راه اندازی شده است.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات در مورد راه اندازی مجتمع رفاهی در کربلا نیز تاکید کرد: مجتمع چهار طبقه با امکانات پذیرایی از شش هزار نفر در هر وعده در کربلا راه اندازی شده است و همچنین مجتمع فرهنگی و 39 سوئیت نیز برای میهمانان راه اندازی شده است.

به گفته پلارک، همچنین عملیات احداث بیمارستان فوق تخصصی امام سجاد (ع) نیز انجام شده و سال آینده به بهره برداری می رسد .

وی افزود: مردم می‌توانند برای اهدای کمکهای خود با شماره پیامک 888 در همراه اول و 359 در ایرانسل نسبت به این کار اقدام کنند.