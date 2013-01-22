داود شیران در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد به نحوه قضاوت برخی داوران در مسابقات لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: در فصل جاری اشتباهات داوران باعث شده تا ذوبآهن حداقل 8 امتیاز مهم را از دست بدهد که این امتیازها میتوانست به وضعیت تیم در جدول لیگ سروسامان بدهد.
وی اضافه کرد: کمیته داوران برای قضاوت بازی مهم ذوبآهن با گهر دورود که برای هر دو تیم 6 امتیاز داشت، یک داور کمتجربه را انتخاب کرد که این داور در جریان مسابقه دو پنالتی ذوبآهن را نادیده گرفت و 3-4 موقعیت تک به تک را با اعلام آفساید اشتباه، از تیم ذوبآهن سلب کرد.
سخنگوی هیات مدیره باشگاه ذوبآهن اصفهان همچنین اظهار داشت: تا به امروز صبر کردهایم اما از برخی بسیار ناراحت هستیم. اعتقاد داریم استفاده از داوران ضعیف خیانت به باشگاههاست زیرا این داوران زحمات و هزینههایی که تیمهای برای صعود به لیگ برتر و موفقیت در این رقابتها داشتهاند، را از بین میبرند.
شیران با اشاره به اینکه باید به داوران جوان در میادینی فرصت داد که بازیها چندان حساس نیستند، تاکید کرد: متاسفانه در این بازی، سر داور داد میکشیدند و نظرش عوض میشد. در روزی که تیم برتر بودیم و باید با نتیجه 5 بر صفر میبردیم، داور فرصتهای زیادی از ما گرفت اما خوشحالیم در این شرایط هم به 3 امتیاز رسیدیم.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: هرچقدر در این مدت به اشتباهات داوری واکنش نشان ندادیم، اشتباهات نه تنها کاهش نیافت بلکه بیشتر هم شد و باعث شد ما امتیازات مهمی را از دست بدهیم. امیدوارم با درایت مسئولان، در هفتههای آینده شاهد کاهش مشکلات داوری خصوصا در مسابقات مهم و حساس باشیم.
شیران با اشاره به اینکه کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال ذوبآهن برای موفقیت در جام حذفی بسیار مصمم هستند، در پایان گفت: در دو هفته آینده باید دو بازی مهم با تراکتورسازی و نفت تهران انجام دهیم که امیدوارم در این دیدارها بتوانیم نتایج لازم را کسب کنیم. بنده بسیار امیدوارم به زودی ذوبآهن از جمع تیمهای پایین جدول جدا شده و به جایگاه بهتری دست یابد.
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