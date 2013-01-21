توان بسیج و نیروهای مسلح برای مبارزه قاطع با مواد مخدر به کار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان، عنوان کرد: باید از همه ظرفیت های استان هرمزگان برای مقابله با پدیده شوم مواد مخدر استفاده کرد و در این راستا باید توان بسیج و نیروهای مسلح نیز جهت گرفتن بهترین خروجی در عملیات های اجرایی بکارگیری شود.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر و مدیریت همه جانبه دراین امر سلامت و امنیت جامعه را در استان هرمزگان به دنبال خواهد داشت.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: با نگاهی درست و عمل گرایانه که تامین کننده سلامت و امنیت در جامعه است امر مبارزه را باید جدی تر از گذشته ادامه داد.

عزیزی هماهنگی بین اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر را ضروری دانست و بیان داشت: مدیریت و اجرایی کردن مبارزه با این پدیده شوم فقط با هماهنگی اعضای شورای هما هنگی مبارزه با مواد مخدر انجام می شود و درغیر این صورت تلاش اعضا در این بخش ناقص خواهد بود.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود خواستار فعالیت هر چه بیشتر کمیته فرهنگی این شورا شد و اضافه کرد: علاوه بر فعال بودن کمیته فرهنگی کمیته مقابله و مبارزه جدی با مواد مخدر نیز در این شورا باید فعالیت خود را هر چه بهتر انجام دهد و مبارزه ای فرهنگی نیز با باندهای توزیع کننده ومخرب جامعه داشته باشد.

استاندار هرمزگان محصول کار این کمیته ها را سلامت و امنیت دانست و گفت: با فعال بودن کمیته ها و جلسات این چنینی در این مقوله و تصمیمات کارشناسانه، جامعه به سمت و سوی سلامت و امنیت پیش می رود.

عزیزی خواستار استفاده از ظرفیت های نیروهای اجرایی استان هرمزگان مانند بسیج، سپاه و نیروهای مسلح برای مبارزه با مواد مخدر شد و ادامه داد: اجرای طرح های عملیاتی و انسداد مرزها با استفاده از تمامی ظرفیت های دستگاههای اجرایی ممکن می شود تا خروجی خوبی از اجرای طرح ها دیده شود.

وی بابیان این موضوع که نگاه به معتاد نباید مجرمانه باشد، تصریح کرد: با داشتن نگاه کیفی به اردوگاه نگهداری از افراد معتاد در بندرعباس و پرهیز از نگاهی صرف جهت نگهداری آنان باید در اجرای ماده 16 قانون اساسی کوشا باشیم.

در این نشست، اعتباری برای معتادان خود معرف کم بضاعت به دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان اختصاص یافت تا پس از طی کردن مراحل معرفی و استحقاق در این امر برای بهبودی خود اقدام کنند.

همچنین دراین نشست مصوب شد که مراکزخصوصی که برای درمان معتادان در استان تشکیل شده باید ساماندهی و دارای مجوز باشد و در غیر این صورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود و دیگر مصوبه این جلسه برگزاری نشست مشترک شش استان جنوبی کشور با میزبانی هرمزگان در اواخر بهمن و اوایل اسفند امسال با محوریت مبارزه با مواد مخدر در این جلسه بود.