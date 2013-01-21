الزام احداث پارکینگ اختصاصی محلی در بافتهای فرسوده پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با اشاره به پیش بینی وضعیت تامین پارکینگ در طرح تفصیلی جدید تهران گفت : تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان ها و در همه پهنه ها الزامی است و هرگونه صدور پروانه ای نیز بر این اساس صورت می گیرد.

وی افزود : صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آنها منوط به تامین پارکینگ های مورد نیاز است .

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد : تامین پارکینگ ها می تواند در همان ساختمان و یا در صورت احراز و تایید عدم امکان تامین پارکینگ در ساختمان و قطعه مربوطه ، در پارکینگ های دارای اسناد حقوقی در شعاع حداکثر 250 متر از ساختمان تعریف شود .

پاکساز در ادامه خاطر نشان کرد : همچنین احداث پارکینگ مازاد بر ضوابط در همه پهنه های شهر ، در طبقات زیر همکف (منفی) با رعایت سطح اشغال 80 درصد در منفی یک و سایر ضوابط قانونی در صورت اخذ مجوز از مراجع قانونی مربوطه و با رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز بلا مانع است .

وی همچنین با اشاره به شرایط احداث پارکینگ های اختصاصی محلی اظهار کرد : احداث پارکینگ های اختصاصی محلی در محدوده هایی از شهر که تامین پارکینگ امکان پذیر نیست به ویژه در بافت های فرسوده ، طبق شرایط مصوبه کمیسیون ماده 5 مجاز است.