  1. جامعه
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

الزام احداث پارکینگ اختصاصی محلی در بافتهای فرسوده پایتخت

الزام احداث پارکینگ اختصاصی محلی در بافتهای فرسوده پایتخت

مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران با تاکید بر الزام تامین پارکینگ برای همه ساختمان ها در همه پهنه ها در طرح تفصیلی جدید گفت: صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آنها منوط به تامین پارکینگ های مورد نیاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با اشاره به پیش بینی وضعیت تامین پارکینگ در طرح تفصیلی جدید تهران گفت : تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان ها و در همه پهنه ها الزامی است و هرگونه صدور پروانه ای نیز بر این اساس صورت می گیرد.

وی افزود : صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آنها منوط به تامین پارکینگ های مورد نیاز است .

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد : تامین پارکینگ ها می تواند در همان ساختمان و یا در صورت احراز و تایید عدم امکان تامین پارکینگ در ساختمان و قطعه مربوطه ، در پارکینگ های دارای اسناد حقوقی در شعاع حداکثر 250 متر از ساختمان تعریف شود .

پاکساز در ادامه خاطر نشان کرد : همچنین احداث پارکینگ مازاد بر ضوابط در همه پهنه های شهر ، در طبقات زیر همکف (منفی) با رعایت سطح اشغال 80 درصد در منفی یک و سایر ضوابط قانونی در صورت اخذ مجوز از مراجع قانونی مربوطه و با رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز بلا مانع است .

وی همچنین با اشاره به شرایط احداث پارکینگ های اختصاصی محلی اظهار کرد : احداث پارکینگ های اختصاصی محلی در محدوده هایی از شهر که تامین پارکینگ امکان پذیر نیست به ویژه در بافت های فرسوده ، طبق شرایط مصوبه کمیسیون ماده 5 مجاز است.

کد مطلب 1796526

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها