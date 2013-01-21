راننده کامیون ولوو در برخورد با یک دستگاه کشنده اسکانیا در زنجان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی رشتیانی در باره جزئیات این حادثه افزود: عصر روز یکشنبه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در کیلومتر 68 لاین شمالی اتوبان "زنجان ـ تبریز" بلافاصله عوامل پلیس‌راه به محل اعلامی اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه کامیون ولوو به رانندگی " صادق س" با یک دستگاه کشنده اسکانیا به رانندگی "احمد ن" به شدت برخورد کرده بود.

سرهنگ رشتیانی افزود: در این حادثه متاسفانه راننده کامیون ولوو به علت شدت جراحات وارده جانش را از دست داد.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان افزود: کارشناسان علت این حادثه را بی‌احتیاطی از جانب راننده کامیون ولووو به علت عدم توجه به جلو اعلام کرده‌اند.

سرهنگ رشتیانی همچنین از وقوع دو حادثه مرگبار در روز گذشته در سطح محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در محور زنجان – بیجار در اثر برخورد دو دستگاه خودرو پیکان و یک دستگاه خودرو مزدا پنج نفر مصدوم و یک نفر متاسفانه جان خود را از دست داد. وی افزود: در محور زنجان – ابهر نیز بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی و یک دستگاه پراید و یک دستگاه خودرو پژو پرشیا متاسفانه یک نفر جان باخت.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: آموزش و فرهنگ سازی مهارت های رانندگی عامل مهمی در کاهش هرچه بیشتر تصادف های رانندگی به شمار می روند.



سرهنگ رشتیانی افزود: هدف اصلی اجرای طرحهای پلیس ارتقا انضباط اجتماعی – ترافیکی، ایمنی، روان سازی ترافیک و کاهش حوادث رانندگی بویژه تصادفات منجربه فوت است.

وی ادامه داد: به منظور افزایش امنیت جاده ها و سلامت هموطنان به ویژه رانندگان و سرنشینان خودروها، اجرای طرح های برخورد با تخلفات حادثه ساز همچنان ادامه دارد.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: آموزش های مستمر، فرهنگ سازی و جایگزینی رفتارهای صحیح در رانندگی می تواند راهگشای مشکلات ترافیک و در دراز مدت باعث کاهش تصادفات شود.