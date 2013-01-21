نرخ گذر دانش آموزان آبادانی از یک مقطع به مقطع دیگر رو به بهبودی است

سید محمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تا حد مطلوب هنوز فاصله باقی است، افزود: علاوه بر کمک، همفکری و همیاری همگان در جهت ارتقای این مسئله، وجود یک برنامه سالانه، مدون و استراتژیک ضروری است.

به گفته وی، این برنامه به طور جزء به جزء و روزانه آموزش و پرورش را در پیگیری مسائل و رسیدن به نتیجه مطلوب کمک می کند.



وی اظهار داشت: بر اساس آمار موجود در مبحث کنکور شاهد رشد تقریبی هستیم ضمن آنکه کاهش ترک تحصیل و تنوع مدارس به لحاظ رشته را نیز شاهدیم.

مولوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث توسعه مدارس در وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش در تلاش است تا بتواند سهم دانش آموزان حوزه فنی و حرفه ای را نسبت به نظری افزایش دهد.



مدیر آموزش و پرورش آبادان یادآور شد: این امر ضمن کمک به بازار اشتغال موجب می شود تا دانش آموزان از همان ابتدا مسیر شغلی خود را تعیین و طی کنند.



مولوی افزود: در زمان حاضر در آبادان در بحث مدارس نظری و فنی و حرفه ای در مرتبه پنجاه، پنجاه هستیم.



وی اظهار مرد: در حال برنامه ریزی در مباحث صنعت و کشاورزی برای مدارس دخترانه هستیم ضمن آنکه توسعه رشته های فنی و حرفه ای را نیز در دستور کار داریم.



وی تصریح کرد: براساس بررسیهای صورت گرفته راه اندازی برخی از رشته ها همچون کشاورزی در منطقه چوئبده به خوبی بازدهی دارد.



مدیر آموزش و پرورش آبادان همچنین از برنامه ریزی در موارد یاد شده و همچنین راه اندازی دبیرستانها و هنرستانهای ورزش از سال آینده در آبادان خبر داد.